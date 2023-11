Valentino Rossi participera également au Gulf 12 Hour en 2023

Lors de la finale de la saison de l'Intercontinental GT Challenge, les Gulf 12 Hours, le 10 décembre 2023 à Abu Dhabi, BMW ainsi que les trois pilotes d'usine BMW M, Philipp Eng, Sheldon van der Linde et Dries Vanthoor, se disputeront les titres de constructeur et de pilote. Valentino Rossi pilotera pour la première fois la BMW M4 GT3 #46 de BMW M Team WRT sur le circuit de Yas Marina.

Au total, la BMW M Team WRT aligne deux voitures et six pilotes d'usine BMW M. Dans la BMW M4 GT3 #32, Eng et van der Linde seront assistés dans leur quête du titre par Charles Weerts (BEL). Dans la BMW M4 GT3 #46, Nick Yelloly (GBR) rejoindra Rossi et le candidat au titre Vanthoor.

Rossi a déjà participé à la course sur le circuit de Formule 1 d'Abu Dhabi en 2019 et 2021. Avec son ami Alessio "Uccio" Salucci et son demi-frère Luca Marini, il a participé à la course dans une Ferrari de Kessel Racing. En 2019, ils ont remporté la victoire de classe dans le classement Pro-Am et en 2021, les trois pilotes ont terminé à la quatrième place du classement général. En 2022, il devait également courir pour l'équipe suisse, mais il a manqué la course en raison d'une infection au Covid-19.

Avant la dernière course de la saison IGTC, BMW occupe la première place du classement des constructeurs avec 133 points, mais n'a que neuf points d'avance sur Mercedes. Avec Kyalami 9 Hour (RSA), les 24h de Spa-Francorchamps (BEL) et Indianapolis 8 Hour (USA), les équipes BMW M Motorsport ont remporté trois des quatre courses de la saison IGTC. Il n'y a qu'à Bathurst (AUS), en début de saison, que le podium n'a pas été atteint. Au classement des pilotes, Eng, deuxième après ses victoires à Spa-Francorchamps et Indianapolis et sa deuxième place à Kyalami, compte huit points de retard sur le leader Jules Gounon (FRA, Mercedes). Van der Linde et Vanthoor, qui ont gagné avec Eng à Indianapolis il y a quelques semaines, suivent ensemble à la troisième place, six points derrière.

Voix sur les Gulf 12 Hours :

Andreas Roos (directeur de BMW M Motorsport) : "C'est formidable de pouvoir se battre une nouvelle fois pour le titre à la fin d'une saison aussi longue et riche en événements. L'Intercontinental GT Challenge 2023 a été et reste un voyage fantastique sur cinq continents, qui nous a permis de remporter de grandes victoires à Kyalami, Indianapolis et surtout lors du point culminant de la saison à Spa-Francorchamps. Nous pouvons d'ores et déjà dire que notre engagement dans cette série de courses a été plus que payant. Un grand merci à nos équipes victorieuses WRT et ROWE Racing pour leur engagement, à nos pilotes pour leurs excellentes performances et à tous nos collègues de BMW M Motorsport. Nous voulons maintenant couronner l'année à Abu Dhabi avec les titres de constructeur et de pilote !"

Philipp Eng (#32 BMW M4 GT3) : "Je suis très heureux de pouvoir me battre pour le titre à Abu Dhabi. Le circuit est très amusant. Il a certes un peu changé depuis ma dernière visite en 2013, mais je pense qu'il devrait convenir aux points forts de notre BMW M4 GT3. J'ai de super coéquipiers et une super équipe. Bien sûr, la concurrence est forte, mais nos chances sont bonnes".

Valentino Rossi (#46 BMW M4 GT3) : "Je suis très heureux de revenir sur le circuit de Yas Marina. J'ai déjà participé à cette course par le passé avec une Ferrari. C'était une course géniale et nous avons terminé troisièmes au classement général. J'ai pris énormément de plaisir, le circuit est fantastique. Cette année, le niveau de cette course sera beaucoup plus élevé, car il y a beaucoup de voitures rapides et beaucoup de pilotes d'usine. Nous verrons quelles seront nos performances. Je suis impatient de piloter la BMW M4 GT3 sur le circuit de Yas Marina. Ce sera très amusant".