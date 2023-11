Valentino Rossi também vai competir nas 12 Horas do Golfo em 2023

Valentino Rossi vai regressar às 12 Horas do Golfo, o final da época do Intercontinental GT Challenge, em 2023. Ele já participou com sucesso na corrida durante os seus dias activos no MotoGP.

No final da época do Intercontinental GT Challenge, as 12 Horas do Golfo em Abu Dhabi, a 10 de dezembro de 2023, a BMW e os três pilotos da BMW M Works, Philipp Eng, Sheldon van der Linde e Dries Vanthoor, vão lutar pelos títulos nas classificações de construtores e de pilotos. Valentino Rossi vai conduzir o BMW M4 GT3 #46 da BMW M Team WRT no Circuito de Yas Marina pela primeira vez.

No total, a BMW M Team WRT terá dois carros e seis pilotos da BMW M Works. No BMW M4 GT3 #32, Eng e van der Linde serão apoiados na sua perseguição ao título por Charles Weerts (BEL). No BMW M4 GT3 #46, Rossi e o candidato ao título Vanthoor serão acompanhados por Nick Yelloly (GBR).

Rossi já participou da corrida no circuito de Fórmula 1 em Abu Dhabi em 2019 e 2021. Ele disputou a corrida em uma Ferrari da Kessel Racing com seu amigo Alessio "Uccio" Salucci e o meio-irmão Luca Marini. Em 2019, venceu a classe Pro-Am e, em 2021, os três pilotos terminaram em quarto lugar na geral. Ele também deveria correr pela equipa suíça em 2022, mas não participou devido a uma infeção por Covid-19.

Antes da última corrida IGTC da temporada, a BMW está em primeiro lugar na classificação dos construtores com 133 pontos, mas apenas nove pontos à frente da Mercedes. Com as 9 Horas de Kyalami (RSA), as 24 Horas de Spa-Francorchamps (BEL) e as 8 Horas de Indianápolis (EUA), as equipas BMW M Motorsport venceram três das quatro corridas IGTC desta época. Apenas Bathurst (AUS), no início da época, não conseguiu um pódio. Depois das vitórias em Spa-Francorchamps e Indianápolis e do segundo lugar em Kyalami, Eng está agora a oito pontos do líder Jules Gounon (FRA, Mercedes) na classificação dos pilotos. Van der Linde e Vanthoor, que venceram juntamente com Eng em Indianápolis há algumas semanas, seguem seis pontos atrás no terceiro lugar.

Comentários sobre as 12 Horas do Golfo:

Andreas Roos (Diretor da BMW M Motorsport): "É ótimo poder lutar pelos títulos mais uma vez no final de uma época tão longa e cheia de acontecimentos. O Intercontinental GT Challenge 2023 foi e é uma viagem fantástica pelos cinco continentes que nos trouxe grandes vitórias em Kyalami, Indianápolis e, acima de tudo, no ponto alto da época em Spa-Francorchamps. Podemos desde já afirmar que o nosso envolvimento nesta série de corridas foi mais do que compensador. Muito obrigado às nossas equipas vitoriosas WRT e ROWE Racing pelo seu empenho, aos nossos pilotos pelo seu desempenho de topo e a todos os nossos colegas da BMW M Motorsport. Agora queremos coroar o ano em Abu Dhabi com os títulos nas classificações de construtores e de pilotos!"

Philipp Eng (#32 BMW M4 GT3): "Estou muito contente por estar na luta pelo título em Abu Dhabi. O circuito é muito divertido. Mudou um pouco desde a última vez que lá estive, em 2013, mas penso que deverá adequar-se aos pontos fortes do nosso BMW M4 GT3. Tenho grandes companheiros de equipa e uma grande equipa. Claro que a concorrência é forte, mas as nossas hipóteses são boas."

Valentino Rossi (#46 BMW M4 GT3): "Estou muito ansioso por regressar ao Circuito de Yas Marina. Já disputei esta corrida no passado com um Ferrari. Foi uma grande corrida e terminámos em terceiro na geral. Gostei muito, a pista é fantástica. Este ano, o nível desta corrida vai ser muito mais elevado porque há muitos carros rápidos e muitos pilotos de fábrica. Veremos como será o nosso desempenho. Mal posso esperar para conduzir o BMW M4 GT3 no Circuito de Yas Marina. Vai ser muito divertido".