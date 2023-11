Pol Espargaró à propos de Sepang : "Un endroit difficile".

Le pilote GASGAS-Tech3 Pol Espargaró a franchi la ligne d'arrivée du GP de Thaïlande en dernière position. L'Espagnol ne s'attend pas non plus à des miracles lors du prochain week-end de course sur le circuit international de Sepang.

Les conséquences du grave crash portugais subi par Pol Espargaró fin mars se sont également fait sentir lors du récent GP de Thaïlande. L'Espagnol du team GASGAS Factory Racing Tech3 décrivait déjà avant le début du week-end de course : "J'ai un dysfonctionnement dans mon corps depuis le crash du Portugal ; certains nerfs activent certains muscles au mauvais moment".

"Les muscles ne récupèrent alors pas très vite, surtout sur la moitié gauche de mon corps. Des douleurs se font alors partiellement sentir. Je suis tendu, mon épaule gauche est plus haute que la droite. Cela est clairement visible et est dû à la nuque et à l'omoplate. La chaleur accentue ces problèmes", s'est plaint le pilote de 32 ans, qui endossera en 2024 le rôle de pilote d'essai et de remplaçant au sein du groupe Pierer.

Le plus jeune des deux frères Espargaró le sait : une mission difficile l'attend également en Malaisie. Il déclare à propos de l'épreuve de force à venir à Sepang, qui marque le début de la dernière phase de la saison avec trois tours de championnat du monde sur trois week-ends de course consécutifs : "Après trois courses consécutives, la semaine à la maison a vraiment fait du bien".

"Les événements d'Indonésie et de Thaïlande ont été un véritable défi en raison des températures élevées. Et en raison de ma condition physique, je les ai ressentis encore plus fortement. Je sais que la Malaisie sera également difficile, même si j'espère me sentir mieux grâce à cette semaine de repos en course", ajoute Pol.

"Sepang a toujours été un endroit difficile pour moi, mais j'y étais très compétitif lors des tests de l'hiver. Cependant, la moto a beaucoup changé depuis, donc je ne peux pas vraiment dire à quoi m'attendre. Quoi qu'il en soit, il reste encore trois week-ends avant la fin de cette saison spéciale et j'espère que je prendrai du plaisir sur la moto lors de toutes les courses restantes", a déclaré le champion du monde Moto2 2013.

Résultat de la course MotoGP, Buriram (29.10.) :

1. Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40,045 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 tours de retard

- Alex Márquez, Ducati, 14 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 20 tours de retard



*= 1 place en arrière ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (2e infraction de la saison pour la pression des pneus)

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min.

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 33 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 389 points. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 589 points (champion du monde). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 570 points. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.