Pol Espargaró a Sepang: "Un tracciato difficile"

Il pilota GASGAS-Tech3 Pol Espargaró ha tagliato il traguardo all'ultimo posto nel GP di Thailandia. Lo spagnolo non si aspetta alcun miracolo nemmeno per il prossimo weekend di gara sul Circuito Internazionale di Sepang.

Le conseguenze del grave incidente in Portogallo di cui Pol Espargaró è stato vittima alla fine di marzo si sono fatte sentire anche nel recente GP di Thailandia. Lo spagnolo del team GASGAS Factory Racing Tech3 ha spiegato prima dell'inizio del weekend di gara: "Ho avuto un malfunzionamento del mio corpo dopo l'incidente in Portogallo; alcuni nervi attivano alcuni muscoli nel momento sbagliato".

"I muscoli poi non recuperano molto velocemente, soprattutto sul lato sinistro del corpo. A volte c'è anche dolore. Sono teso, la spalla sinistra è più alta della destra. Questo è chiaramente visibile ed è causato dal collo e dalla scapola. Il caldo acuisce questi problemi", ha lamentato il 32enne, che nel 2024 assumerà il ruolo di collaudatore e sostituto del gruppo Pierer.

Il più giovane dei due fratelli Espargaró sa che anche in Malesia lo attende un compito difficile. A proposito dell'imminente prova di forza di Sepang, che preannuncia la fase finale della stagione con tre round del Campionato del Mondo in tre weekend di gara consecutivi: "Dopo tre gare di fila, la settimana a casa ci ha fatto davvero bene".

"Gli eventi in Indonesia e Thailandia sono stati una vera sfida a causa delle alte temperature. E le mie condizioni fisiche me lo hanno fatto sentire ancora di più. So che anche la Malesia sarà dura, anche se spero di sentirmi meglio con una settimana di pausa dalle gare", ha aggiunto Pol.

"Sepang è sempre stato un luogo difficile per me, ma nei test invernali sono stato molto competitivo. Tuttavia, la moto è cambiata molto da allora, quindi non posso dire cosa aspettarmi. Comunque, ci sono ancora tre weekend in programma prima che questa stagione speciale giunga al termine e spero di divertirmi in sella alla moto in tutte le gare rimanenti", ha spiegato il Campione del Mondo Moto2 2013.

Risultato gara MotoGP, Buriram (29/10):

1° Martin, Ducati, 26 giri in 39:40.045 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec.

3° Binder*, KTM, + 0,114

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5° Quartararo, Yamaha, + 4,550

6° Marc Márquez, Honda, + 5.362

7° Marini, Ducati, + 6.778

8° Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9° Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10° Zarco, Ducati, + 9.377

11° Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12° Mir, Honda, + 11.990

13° Bastianini, Ducati, + 12.323

14° Nakagami, Honda, +14.537

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16° Miller, KTM, + 17,640

17° Augusto Fernández, KTM, +21.307

18° Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 giri in meno

- Alex Márquez, Ducati, 14 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 20 giri indietro



*= 1 posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (2a infrazione stagionale alla pressione degli pneumatici)

Risultato MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, +10.356

13° Bastianini, Ducati, +12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 33 gare su 39:

1° Bagnaia, 389 punti. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Augusto Fernández 76. 16. Augusto Márquez 76. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 589 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Campionato mondiale a squadre:

1. Prima Pramac Racing, 570 punti. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.