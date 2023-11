Pol Espargaró sobre Sepang: "Uma pista difícil

O piloto da GASGAS-Tech3, Pol Espargaró, cruzou a linha de chegada em último lugar no GP da Tailândia. O espanhol também não está à espera de milagres no próximo fim de semana de corridas no Circuito Internacional de Sepang.

As consequências do grave acidente em Portugal sofrido por Pol Espargaró no final de março também se fizeram sentir no recente GP da Tailândia. O espanhol da GASGAS Factory Racing Tech3 Team explicou antes do início do fim de semana de corrida: "Tenho um mau funcionamento do meu corpo desde o acidente de Portugal; alguns nervos activam certos músculos no momento errado".

"Os músculos não recuperam muito rapidamente, especialmente no lado esquerdo do meu corpo. Por vezes, também tenho dores. Estou tenso, o meu ombro esquerdo está mais alto do que o direito. Isto é bem visível e é causado pelo pescoço e pela omoplata. O calor agrava estes problemas", queixa-se Espargar, de 32 anos, que vai assumir o papel de piloto de testes e de substituição do Grupo Pierer em 2024.

O mais novo dos dois irmãos Espargaró sabe que também o espera uma missão difícil na Malásia. Sobre a próxima prova de força em Sepang, que anuncia a fase final da época com três rondas do Campeonato do Mundo em três fins-de-semana consecutivos, diz: "Depois de três corridas seguidas, a semana em casa fez-nos muito bem".

"As provas na Indonésia e na Tailândia foram um verdadeiro desafio devido às altas temperaturas. E a minha condição física fez-me sentir ainda mais. Sei que a Malásia também vai ser difícil, embora espere sentir-me melhor com a pausa de uma semana das corridas", acrescentou Pol.

"Sepang sempre foi um local difícil para mim, mas fui muito competitivo nos testes de inverno. No entanto, a moto mudou muito desde então, por isso não posso dizer o que esperar. De qualquer forma, ainda faltam três fins-de-semana no programa antes desta época especial chegar ao fim e espero divertir-me com a moto nas restantes corridas," explicou o Campeão do Mundo de Moto2 de 2013.

Resultado da corrida de MotoGP, Buriram (29/10):

1º Martin, Ducati, 26 rdn em 39:40.045 min

2º Bagnaia, Ducati, + 0,253 seg

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4,550

6º Marc Márquez, Honda, + 5,362

7º Marini, Ducati, + 6,778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10º Zarco, Ducati, + 9,377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12º Mir, Honda, + 11,990

13º Bastianini, Ducati, + 12,323

14º Nakagami, Honda, +14,537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16º Miller, KTM, + 17,640

17º Augusto Fernández, KTM, +21,307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 voltas abaixo

- Alex Márquez, Ducati, 14 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, menos 20 voltas



*= 1 lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= penalização de 3 segundos (2ª infração à pressão dos pneus da época)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 33 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 389 pontos. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 589 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 570 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.