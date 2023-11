Miguel Oliveira (Aprilia) : "Ce ne sera pas facile".

Miguel Oliveira s'est tout de suite senti à l'aise sur son Aprilia lors des essais en Malaisie. Le MotoGP est de retour sur le circuit de Sepang. Et le Portugais espère passer un bon week-end.

Lors de la dernière épreuve de force en Thaïlande, Miguel Oliveira est reparti bredouille. Le pilote Aprilia du CryptoDATA RNF MotoGP Team, qui est devenu père pour la deuxième fois lundi, a terminé seizième du sprint et n'est pas allé bien loin dans le Grand Prix, le moteur fumant de son Aprilia l'ayant contraint à abandonner au septième tour.

Maintenant, avec le tour de championnat du monde sur le circuit international de Sepang, c'est la course à domicile qui attend son équipe et Oliveira espère retrouver en Malaisie les bonnes sensations qu'il a déjà eues pendant les essais. "Quand je pense aux tests, je me souviens des bonnes sensations que j'avais quand la moto était encore très nouvelle pour nous. J'espère que ce week-end, nous serons à nouveau là où nous devons être".

"Mais je sais que ce ne sera pas facile", a ajouté le pilote portugais de 28 ans. Au moins, malgré des résultats modestes, il a pu faire quelques progrès en Thaïlande, s'est-il consolé. "A Buriram, nous avons évolué dans la bonne direction, nous restons donc concentrés", a expliqué l'actuel quinzième du championnat du monde.

Son coéquipier Raúl Fernández, qui a tout de même marqué un point au championnat avec sa 15e place en Thaïlande, a déclaré : "J'arrive en Malaisie avec un très bon sentiment, je me suis senti fort lors des deux dernières courses. Je veux que cela continue, je veux montrer que nous sommes désormais en mesure de rivaliser avec le top 6 ou le top 7".

"C'est exactement notre objectif pour les dernières manches du championnat du monde, nous voulons faire partie de ce groupe de manière constante et être prêts pour l'année prochaine. Il est important pour moi et pour tout le monde dans l'équipe que nous obtenions des résultats décents lors des dernières courses de la saison", a souligné l'Espagnol de 23 ans.

Résultat de la course MotoGP, Buriram (29.10.) :

1. Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40,045 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 tours de retard

- Alex Márquez, Ducati, 14 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 20 tours de retard



*= 1 place en arrière ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (2e infraction de la saison pour la pression des pneus)

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min.

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 33 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 389 points. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 589 points (champion du monde). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 570 points. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.