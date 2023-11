Miguel Oliveira (Aprilia): "Non sarà facile".

Miguel Oliveira si è sentito a suo agio sulla sua Aprilia durante i test in Malesia. Ora il circus della MotoGP torna sul circuito di Sepang. Il pilota portoghese spera in un buon weekend.

Miguel Oliveira è uscito a mani vuote dall'ultima prova di forza in Thailandia. Il pilota dell'Aprilia del CryptoDATA RNF MotoGP Team, che lunedì è diventato padre per la seconda volta, ha concluso la volata al sedicesimo posto e non ha fatto molta strada nel Gran Premio, dove il motore fumante della sua Aprilia lo ha costretto al ritiro dalla gara al settimo giro.

Ora il round del campionato del mondo al Sepang International Circuit è la gara di casa per la sua squadra e Oliveira spera di ritrovare in Malesia il buon feeling che ha già avuto durante i test. "Quando ripenso ai test, ricordo le buone sensazioni che avevo quando la moto era ancora nuova per noi. Spero che questo fine settimana torneremo al nostro posto".

"Ma so che non sarà facile", ha aggiunto il 28enne portoghese. Almeno è riuscito a fare qualche progresso in Thailandia nonostante i risultati modesti, si è consolato. "A Buriram ci siamo mossi nella giusta direzione, quindi rimaniamo concentrati", ha spiegato l'attuale quindicesimo pilota del campionato mondiale.

Il suo compagno di squadra Raúl Fernández, che ha ottenuto almeno un punto in campionato con il 15° posto in Thailandia, ha spiegato: "Arrivo in Malesia con ottime sensazioni, mi sono sentito forte nelle ultime due gare. Voglio continuare così e dimostrare che ora siamo in grado di competere con i primi sei o sette".

"Questo è esattamente il nostro obiettivo per le ultime gare del Campionato del Mondo, vogliamo essere costantemente in questo gruppo ed essere pronti per il prossimo anno. È importante per me e anche per tutti i membri della squadra ottenere risultati decenti nelle ultime gare della stagione", ha sottolineato il 23enne spagnolo.

Risultati gara MotoGP, Buriram (29/10):

1° Martin, Ducati, 26 giri in 39:40.045 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec.

3° Binder*, KTM, + 0,114

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5° Quartararo, Yamaha, + 4,550

6° Marc Márquez, Honda, + 5.362

7° Marini, Ducati, + 6.778

8° Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9° Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10° Zarco, Ducati, + 9.377

11° Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12° Mir, Honda, + 11.990

13° Bastianini, Ducati, + 12.323

14° Nakagami, Honda, +14.537

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16° Miller, KTM, + 17,640

17° Augusto Fernández, KTM, +21.307

18° Pol Espargaró, KTM, +21.435

- Viñales, Aprilia, 3 giri in meno

- Alex Márquez, Ducati, 14 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 20 giri indietro



*= 1 posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (2a infrazione stagionale alla pressione degli pneumatici)

Risultato MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, +10.356

13° Bastianini, Ducati, +12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 33 gare su 39:

1° Bagnaia, 389 punti. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Augusto Fernández 76. 16. Augusto Márquez 76. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 589 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Campionato mondiale a squadre:

1. Prima Pramac Racing, 570 punti. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.