Miguel Oliveira (Aprilia): "Não vai ser fácil"

Miguel Oliveira sentiu-se em casa com a sua Aprilia durante os testes na Malásia. Agora o circo do MotoGP regressa ao circuito de Sepang. E o piloto português espera um bom fim de semana.

Miguel Oliveira saiu de mãos a abanar da mais recente prova de força na Tailândia. O piloto da Aprilia da CryptoDATA RNF MotoGP Team, que foi pai pela segunda vez na segunda-feira, terminou o sprint em décimo sexto lugar e não foi longe no Grande Prémio, onde o fumo no motor da sua Aprilia o obrigou a abandonar a corrida à sétima volta.

Agora, a ronda do campeonato do mundo no Circuito Internacional de Sepang é a corrida em casa da sua equipa e Oliveira espera encontrar na Malásia as boas sensações que já teve durante os testes. "Quando penso no teste, lembro-me da boa sensação que tive quando a moto ainda era muito nova para nós. Espero que este fim de semana estejamos de volta ao nosso lugar".

"Mas sei que não vai ser fácil", acrescentou o português de 28 anos. Pelo menos conseguiu fazer alguns progressos na Tailândia, apesar dos resultados modestos, consolou-se. "Avançámos na direção certa em Buriram, por isso continuamos concentrados", explicou o atual décimo quinto classificado do campeonato do mundo.

O seu companheiro de equipa Raúl Fernández, que pelo menos marcou um ponto no campeonato com o 15º lugar na Tailândia, explicou: "Chego à Malásia com uma sensação muito boa, senti-me forte nas duas últimas corridas. Quero continuar assim e mostrar que estamos agora em posição de competir com os seis ou sete primeiros."

"É exatamente esse o nosso objetivo para as últimas rondas do Campeonato do Mundo, queremos estar neste grupo de forma consistente e estar prontos para o próximo ano. É importante para mim e também para todos na equipa que consigamos resultados decentes nas últimas corridas da época," sublinhou o espanhol de 23 anos.

Resultado da corrida de MotoGP, Buriram (29/10):

1º Martin, Ducati, 26 voltas em 39:40.045 min

2º Bagnaia, Ducati, + 0,253 seg

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4,550

6º Marc Márquez, Honda, + 5,362

7º Marini, Ducati, + 6,778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10º Zarco, Ducati, + 9,377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12º Mir, Honda, + 11,990

13º Bastianini, Ducati, + 12,323

14º Nakagami, Honda, +14,537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16º Miller, KTM, + 17,640

17º Augusto Fernández, KTM, +21,307

18º Pol Espargaró, KTM, +21,435

- Viñales, Aprilia, 3 voltas abaixo

- Alex Márquez, Ducati, 14 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, menos 20 voltas



*= 1 lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= penalização de 3 segundos (2ª infração à pressão dos pneus da época)

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 rdn em 19:41.593 min

2º Binder, KTM, + 0,933 seg

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7,323

10º Miller, KTM, + 9,240

11º Quartararo, Yamaha, + 9,339

12º Mir, Honda, +10,356

13º Bastianini, Ducati, +12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17º Oliveira, Aprilia, + 17,753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 33 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 389 pontos. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 589 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 570 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.