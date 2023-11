Yamaha : le travail de développement se fera à l'avenir davantage en Europe

Le pilote d'usine Yamaha Fabio Quartararo se maintient à la neuvième place du championnat du monde MotoGP après 17 des 20 Grands Prix. Il est donc loin de ses attentes, car il a remporté trois victoires en MotoGP en 2020, cinq en 2021 et encore trois en 2022, mais depuis le GP du Sachsenring en 2022, le Français n'a pas gagné en "première classe". Cette saison, "El Diablo" n'a jusqu'à présent réussi à décrocher que trois troisièmes places dans les courses de pleine distance - au Texas, en Inde et en Indonésie.

Honda et Yamaha espèrent maintenant obtenir de nouvelles concessions techniques ("concessions") qui leur permettront de développer plus rapidement leurs motos MotoGP. Il est question de plus de jours de test, de plus de pneus, éventuellement d'une troisième version de carrosserie aéro par saison. Mais jusqu'à présent, Ducati, Aprilia et KTM s'y opposent. Du moins, il n'y a pas d'accord sur la mesure dans laquelle il faudrait aller dans le sens des Japonais.

Aprilia Racing et Pierer Mobility AG aspirent même à des "concessions négatives" pour Ducati, afin de contrer la surpuissance de la Desmosedici (huit motos sur un plateau de 22 hommes, top 3 au championnat du monde des pilotes, 14 courses gagnées sur 17, 15 pole positions).

"Il est évident que nous devons améliorer la M1-Yamaha dans les domaines de l'aérodynamique. Le moteur et le châssis doivent être améliorés", résume Lin Jarvis, Managing Director de Yamaha Motor Racing, lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com.

Fabio Quartararo a déjà mis le bâton dans les roues des managers de Yamaha et leur a clairement fait savoir qu'il cherchera un nouvel employeur si aucune Yamaha d'usine prometteuse du millésime 2024 ne se trouve dans son box lors des tests de Sepang en février. Car il veut à nouveau se battre pour des victoires et pour le titre de champion du monde. En 2024, le pilote de 25 ans effectuera déjà sa sixième saison de MotoGP avec Yamaha.

"Je ne veux pas confirmer que le test de Sepang sera un moment critique. Car le terme 'critique' me semble un peu exagéré dans ce contexte", a expliqué Lin Jarvis. "Mais je suis d'accord pour dire que ce sera un test important, car il s'agit du dernier vrai test. Il y en aura un autre plus tard, mais la Malaisie sera le point clé après l'hiver, où nous verrons l'ampleur des progrès réalisés. Le test de Sepang est aussi important parce que c'est là que seront déterminées la 'spécification moteur' finale pour toute la saison 2024 et le premier 'package aéro'".

"A mon avis, toutes les négociations sur l'avenir auront déjà lieu pendant le premier tiers de la saison. Pour moi, le temps qui nous sépare du Dutch-TT à Assen sera donc assez critique", a ajouté Jarvis.

"Je pense que Fabio prendra sa décision en fonction de différents aspects. Premièrement, il prendra en compte l'état du développement et évaluera si la moto est compétitive ou non en 2024. Deuxièmement, les plans confirmés que nous avons pour le développement en 2025 et 2026 joueront un rôle. Normalement, un pilote signera l'année prochaine pour deux ans, c'est la procédure typique. Ce sont donc les progrès réalisés qui seront importants, ainsi que les idées, les concepts et les engagements garantis que nous avons pris pour les deux années suivantes. De plus, il y aura beaucoup plus de clarté dans la restructuration de notre organisation d'ici les tests de Sepang. Nous avons beaucoup d'idées sur lesquelles nous travaillons, mais la plupart sont confidentielles".

Jarvis : "Nous faisons des efforts considérables".

"Nous comprenons la situation et sommes conscients de l'importance du développement des motos pour 2024", a admis Lin Jarvis à SPEEDWEEK.com. "Nous faisons beaucoup d'efforts. Nos collègues japonais travaillent avec des partenaires européens. Nous allons transférer une plus grande partie du 'bike developments' en Europe. Car le 'turn around time' est plus rapide ici. De plus, l'expertise en Europe est plus grande dans certains domaines, en particulier dans le domaine de l'aérodynamique et du 'engine design', les entreprises sont très fortes ici".

"Nous sommes au travail, c'est certain", déclare le directeur de course de Yamaha, qui se montre confiant. "Nous mettons les gaz. Nous savons où nous en sommes et où nous devons nous attaquer. La question est de savoir en combien de temps nous pouvons redevenir pleinement compétitifs du point de vue du niveau technique".

"En ce qui concerne les pilotes, Fabio est clairement notre meilleur pilote pour le moment. Nous attendons aussi beaucoup d'Alex Rins pour l'année prochaine. Je pense que nous avons un duo de pilotes très fort pour le championnat 2024. Nous avons deux pilotes que nous aimerions voir chez Yamaha en 2025 et 2026. Mais tout dépendra de notre force de frappe au cours des six premiers mois de la saison prochaine", est conscient l'Anglais.

Résultat de la course MotoGP, Buriram (29.10.) :

1. Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40,045 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 tours de retard

- Alex Márquez, Ducati, 14 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 20 tours de retard



*= 1 place en arrière ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (2e infraction de la saison pour la pression des pneus)

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min.

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 33 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 389 points. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 589 points (champion du monde). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 570 points. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.