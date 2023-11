Yamaha: più lavoro di sviluppo in Europa in futuro

La Yamaha vuole costruire una moto vincente per il 2024 e trattenere Fabio Quartararo a lungo termine. Ecco perché esiste un piano triennale. "Sposteremo gran parte dello sviluppo della moto in Europa", rivela Lin Jarvis.

Il pilota ufficiale Yamaha Fabio Quartararo è al nono posto dopo 17 dei 20 Gran Premi del Campionato del Mondo MotoGP. Si tratta di un risultato molto al di sotto delle sue aspettative, visto che ha vinto tre gare di MotoGP nel 2020, cinque nel 2021 e tre nel 2022, ma il francese è senza vittorie nella classe regina dal GP del Sachsenring del 2022. Finora, in questa stagione, "El Diablo" ha ottenuto solo tre terzi posti nelle gare a distanza, in Texas, India e Indonesia.

Honda e Yamaha sperano ora in nuove concessioni tecniche che permettano loro di sviluppare più rapidamente le loro moto MotoGP. Si parla di più giorni di test, più pneumatici e forse anche di una terza versione di carrozzeria aerodinamica per stagione. Ma finora Ducati, Aprilia e KTM si sono dimostrate riluttanti. Almeno non c'è consenso su quanto i giapponesi debbano essere accontentati.

Aprilia Racing e Pierer Mobility AG auspicano addirittura "concessioni negative" per la Ducati, al fine di contrastare la superiorità della Desmosedici (otto moto su 22, tre primi posti nel Campionato del Mondo Piloti, 14 gare vinte su 17, 15 pole position).

"È ovvio che dobbiamo migliorare la M1 Yamaha nelle aree dell'aerodinamica. Motore e telaio", riassume Lin Jarvis, Managing Director di Yamaha Motor Racing, in un'intervista a SPEEDWEEK.com.

Fabio Quartararo ha già messo l'asticella alla finestra per i dirigenti Yamaha e ha detto chiaramente che cercherà un nuovo datore di lavoro se non ci sarà una promettente Yamaha 2024 ai box nei test di Sepang a febbraio. Perché vuole lottare ancora per le vittorie e per il titolo mondiale. Il 25enne completerà la sua sesta stagione in MotoGP con la Yamaha nel 2024.

"Non voglio confermare che il test di Sepang sarà un momento critico. Perché il termine 'critico' mi sembra un po' esagerato in questo contesto", ha spiegato Lin Jarvis. "Ma sono d'accordo sul fatto che sarà un test importante perché è l'ultimo vero test. Ce ne sarà un altro dopo quello, ma la Malesia sarà il punto chiave dopo l'inverno, dove vedremo quanti progressi sono stati fatti. Il test di Sepang è importante anche perché determinerà le specifiche finali del motore per l'intera stagione 2024 e il primo pacchetto aerodinamico".

"A mio parere, tutte le trattative sul futuro si svolgeranno nel primo terzo della stagione. Per me, quindi, il periodo fino al Dutch TT di Assen sarà piuttosto critico", ha aggiunto Jarvis.

"Credo che Fabio baserà la sua decisione su diversi aspetti. In primo luogo, considererà lo stato di sviluppo e valuterà se la moto sarà competitiva o meno nel 2024. In secondo luogo, i piani confermati di ulteriore sviluppo per il 2025 e il 2026 avranno un ruolo importante. Di solito un pilota firma per due anni l'anno prossimo, questo è l'approccio tipico. Quindi saranno importanti i progressi che abbiamo fatto e le idee, i concetti e gli impegni garantiti per i prossimi due anni. Inoltre, ci sarà molta più chiarezza nella ristrutturazione della nostra organizzazione prima dei test di Sepang. Abbiamo molte idee che stiamo valutando, ma la maggior parte di esse sono riservate".

Jarvis: "Ci stiamo impegnando al massimo".

"Comprendiamo la situazione e siamo consapevoli di quanto sia importante lo sviluppo delle moto per il 2024", ha ammesso Lin Jarvis a SPEEDWEEK.com. "Ci stiamo impegnando molto. I nostri colleghi giapponesi stanno lavorando con i partner europei. Sposteremo una parte maggiore dello sviluppo delle moto in Europa. Perché qui i tempi di realizzazione sono più rapidi. Inoltre, la competenza in Europa è maggiore in alcune aree, soprattutto nel campo dell'aerodinamica e della progettazione dei motori, le aziende qui sono molto forti".

"Ci stiamo lavorando, questo è certo", afferma fiducioso il boss della Yamaha. "Stiamo accelerando. Sappiamo a che punto siamo e dove dobbiamo intervenire. La domanda è: quanto velocemente possiamo tornare a essere pienamente competitivi in termini di livello tecnico?".

"Per quanto riguarda i piloti, Fabio è chiaramente il nostro miglior pilota al momento. Abbiamo anche grandi aspettative su Alex Rins per il prossimo anno. Penso che abbiamo una coppia di piloti forte per il campionato 2024. Abbiamo due piloti che vorremmo vedere alla Yamaha anche nel 2025 e nel 2026. Ma tutto dipenderà dalla nostra forza nella prima metà della prossima stagione", ha detto l'inglese.

