Yamaha: Mais trabalho de desenvolvimento na Europa no futuro

O piloto de fábrica da Yamaha, Fabio Quartararo, está em nono lugar após 17 dos 20 Grandes Prémios do Campeonato do Mundo de MotoGP. Isto está muito abaixo das suas expectativas, uma vez que venceu três corridas de MotoGP em 2020, cinco em 2021 e três em 2022, mas o francês não tem vencido na categoria rainha desde o GP de Sachsenring de 2022. Até agora, nesta temporada, "El Diablo" conseguiu apenas três terceiros lugares nas corridas de distância total - no Texas, na Índia e na Indonésia.

A Honda e a Yamaha estão agora à espera de novas concessões técnicas que lhes permitam desenvolver as suas motos de MotoGP mais rapidamente. Fala-se de mais dias de testes, mais pneus e possivelmente até uma terceira versão de carroçaria aerodinâmica por época. Mas até agora a Ducati, a Aprilia e a KTM têm-se mostrado relutantes em fazê-lo. Pelo menos não há consenso sobre até que ponto os japoneses devem ser acomodados.

A Aprilia Racing e a Pierer Mobility AG anseiam mesmo por "concessões negativas" para a Ducati, de modo a contrariar a superioridade da Desmosedici (oito motos no pelotão de 22 homens, três primeiros no Campeonato do Mundo de Pilotos, 14 de 17 corridas ganhas, 15 pole positions).

"É óbvio que precisamos de melhorar a M1 Yamaha nas áreas da aerodinâmica. Motor e chassis", resume Lin Jarvis, Diretor Geral da Yamaha Motor Racing, numa entrevista ao SPEEDWEEK.com.

Fabio Quartararo já colocou a vara na janela para os gerentes da Yamaha e disse-lhes claramente que procurará um novo empregador se não houver uma Yamaha de fábrica promissora para 2024 nas boxes no teste de Sepang em fevereiro. Porque ele quer lutar por vitórias e pelo título do campeonato mundial novamente. O piloto de 25 anos vai completar a sua sexta época de MotoGP com a Yamaha em 2024.

"Não quero confirmar que o teste de Sepang será um momento crítico. Porque o termo 'crítico' parece-me um pouco exagerado neste contexto", explicou Lin Jarvis. "Mas concordo que será um teste importante porque é o último teste real. Há outro depois desse, mas a Malásia será o ponto chave depois do inverno, onde veremos os progressos que foram feitos. O teste de Sepang também é importante porque vai determinar a especificação final do motor para toda a época de 2024 e o primeiro pacote aerodinâmico."

"Na minha opinião, todas as negociações sobre o futuro terão lugar durante o primeiro terço da época. Portanto, para mim, o tempo até o TT holandês em Assen será bastante crítico", acrescentou Jarvis.

"Penso que o Fabio vai basear a sua decisão em diferentes aspectos. Em primeiro lugar, ele vai considerar o estado do desenvolvimento e avaliar se a moto será competitiva em 2024 ou não. Em segundo lugar, os planos confirmados que temos para o desenvolvimento em 2025 e 2026 terão um papel importante. Normalmente, um piloto assina por dois anos no próximo ano, é essa a abordagem habitual. Por isso, os progressos que fizemos e as ideias, conceitos e compromissos garantidos que assumimos para os próximos dois anos serão importantes. Para além disso, haverá muito mais clareza na reestruturação da nossa organização antes do teste de Sepang. Temos muitas ideias que estamos a analisar, mas a maior parte delas são confidenciais."

Jarvis: "Estamos a esforçar-nos muito"

"Compreendemos a situação e estamos cientes da importância do desenvolvimento das motos para 2024", admitiu Lin Jarvis ao SPEEDWEEK.com. "Estamos a esforçar-nos muito. Os nossos colegas japoneses estão a trabalhar com parceiros europeus. Vamos transferir uma parte maior do 'desenvolvimento de motas' para a Europa. Porque o "tempo de resposta" aqui é mais rápido. Além disso, a experiência na Europa é maior em algumas áreas, especialmente no domínio da aerodinâmica e do design de motores, as empresas aqui são muito fortes."

"Estamos a trabalhar nisso, isso é certo", diz o chefe de corrida da Yamaha com confiança. "Estamos a pisar o acelerador. Sabemos onde estamos e onde precisamos de ir. A questão é: em quanto tempo podemos voltar a ser totalmente competitivos em termos de nível técnico?"

"No que diz respeito aos pilotos, o Fabio é claramente o nosso melhor piloto neste momento. Também temos grandes expectativas em relação ao Alex Rins para o próximo ano. Penso que temos uma dupla de pilotos forte para o campeonato de 2024. Temos dois pilotos que também gostaríamos de ver na Yamaha em 2025 e 2026. Mas tudo vai depender da nossa força na primeira metade da próxima temporada", disse o inglês.

Resultado da corrida de MotoGP, Buriram (29/10):

1º Martin, Ducati, 26 rdn em 39:40.045 min

2º Bagnaia, Ducati, + 0,253 seg

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4,550

6º Marc Márquez, Honda, + 5,362

7º Marini, Ducati, + 6,778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10º Zarco, Ducati, + 9,377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12º Mir, Honda, + 11,990

13º Bastianini, Ducati, + 12,323

14º Nakagami, Honda, +14,537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16º Miller, KTM, + 17,640

17º Augusto Fernández, KTM, +21,307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 voltas abaixo

- Alex Márquez, Ducati, menos 14 voltas

- Oliveira, Aprilia, menos 20 voltas



*= 1 lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= penalização de 3 segundos (2ª infração à pressão dos pneus da época)

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 rdn em 19:41.593 min

2º Binder, KTM, + 0,933 seg

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7,323

10º Miller, KTM, + 9,240

11º Quartararo, Yamaha, + 9,339

12º Mir, Honda, +10,356

13º Bastianini, Ducati, +12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17º Oliveira, Aprilia, + 17,753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 33 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 389 pontos. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 589 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 570 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.