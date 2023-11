Exclusif : les pilotes de GP prévoient une nouvelle "Riders Association

Depuis de nombreuses années, les pilotes de GP peuvent certes donner leur avis, exprimer leurs souhaits, faire des suggestions pour améliorer la sécurité et faire des propositions concrètes au sein de la Safety Commission, qui se réunit à chaque Grand Prix le vendredi à 18h30. Mais contrairement aux organisateurs, à la fédération mondiale, à l'association des teams IRTA et à Dorna Sports S.L. en tant que détenteur des droits commerciaux du GP, les pilotes n'ont plus de représentation organisée de leurs intérêts ni de "Riders Association" comme auparavant.

Leurs interlocuteurs de la Dorna, de la FIM et des teams ont souvent d'autres intérêts commerciaux - par exemple à cause des droits TV. Et chez les teams et les usines, il peut y avoir des conflits d'intérêts, par exemple lorsqu'il s'agit d'annuler des GP en raison d'une météo capricieuse, parce que le propre pilote verrait ainsi ses chances de championnat du monde diminuer, voire disparaître.

Le CEO de Dorna Carmelo Ezpeleta et son fils Carlos en tant que Chief Sporting Officer ont certes toujours été à l'écoute des préoccupations des pilotes, Valentino Rossi en particulier a toujours été très écouté grâce à sa popularité et sa personnalité.

Malgré cela, les critiques des pilotes se sont multipliées ces derniers temps, notamment en ce qui concerne les nouveaux circuits comme le KymiRing et les graviers illégaux à Portimão 2023, bien que le GP du Portugal y soit déjà organisé depuis 2020, mais que l'on n'y ait apparemment pas regardé de très près à cause du président portugais de la FIM, Jorge Viegas.

La sécurité du circuit de Buddh en Inde a également fait l'objet de discussions. Le circuit a été inscrit au calendrier alors que le nouveau Safety Officer de la FIM, Tomé Alonso, a reconnu en août dernier qu'il s'y était rendu en novembre 2022 et qu'il avait alors émis des réserves sur les virages 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13 et 14.

Aleix Espargaró a déclaré à Misano, deux semaines avant le GP d'Inde. "Si la piste n'est pas sûre, nous ne roulons pas".

Les pilotes de GP avaient quelque peu dressé l'oreille parce que Tomé Alonso avait remplacé l'Italien Franco Uncini avant la saison 2023 après 18 ans en tant que Safety Officer FIM - et qu'il est le neveu du chef de la Dorna Carmelo Ezpeleta.

L'introduction soudaine des courses de sprint à tous les Grand Prix 2023 a également suscité le mécontentement de la majorité des pilotes de MotoGP. En revanche, les pilotes des catégories Moto3 et Moto2 ont été irrités par la suppression des warm-up du dimanche.

Avant que Dorna ne rachète à la FIM la responsabilité du sport GP et finance désormais la fédération pour le MotoGP et le SBK à hauteur d'environ 12 millions d'euros par an. 12 millions par an, il existait une forte représentation des pilotes avec des meneurs comme Kenny Roberts et Barry Sheene, qui voulaient même créer en 1979 une série pirate sans sanctuaire FIM appelée "World Series", parce qu'à l'époque, les fonctionnaires suffisants de la FIM agissaient toujours sans tenir compte des pilotes, des équipes et des usines et organisaient le championnat du monde avec autant d'amateurisme qu'un défilé de mai ou un championnat du monde de labourage.

Après la saison 1991, le moment était définitivement venu : les équipes et les pilotes ont fait un putsch, ils ont fait monter la Dorna et Bernie Ecclestone à bord, le nombre de catégories du championnat du monde a été réduit de six à trois, la FIM a perdu son pouvoir en 1992 - et l'a vendu à la Dorna et à la société d'Ecclestone, Two Wheel Promotions, qui a été avalée par la Dorna un an plus tard pour 52 millions de dollars US. Depuis, la Dorna signe également les contrats avec les organisateurs, la FIM ne pouvant plus intervenir que pour les cérémonies de podium.

Au cours de la saison passée, les coureurs ont souvent eu des désaccords avec les décisions souvent incompréhensibles du "FIM MotoGP Steward Panel", car cet organe applique toujours des critères différents pour des infractions comparables.

Le nombre croissant de Grand Prix et les blessures de plus en plus fréquentes suscitent également le mécontentement des stars. En 2023, après 17 Grand Prix, il n'y a toujours pas eu une seule course de MotoGP à pleine distance avec les 22 pilotes titulaires !

C'est pourquoi, lors des événements outre-mer, il a maintenant filtré que les pilotes souhaitent à nouveau créer une nouvelle "Riders Association". Sylvain Guintoli, champion du monde de Superbike en 2014 sur Aprilia, pilote d'essai MotoGP chez Suzuki Ecstar jusqu'à fin 2022 et désormais expert TV pour la chaîne britannique de télévision payante TNT Sports (anciennement BT Sports), est prévu comme porte-parole des pilotes, car le Français parle aussi parfaitement l'anglais. De plus, il est engagé comme pilote dans le championnat du monde d'endurance.

La Dorna n'ignore pas ces projets. "Je suis au courant de ces projets, mais je ne connais pas les intentions exactes", a déclaré Carlos Ezpeleta à la demande de SPEEDWEEK.com.

Franco Uncini, champion du monde 500 cm3 en 1982 sur Suzuki et autrefois déjà à l'époque où il était actif avec des collègues comme Sito Pons et Jorge "Aspar" Martinez, l'un des champions de la sécurité des circuits, ne veut pas croire aux projets des pilotes GP actuels. "Je ne peux pas imaginer que cela corresponde à la vérité. Les souhaits des pilotes MotoGP sont aujourd'hui très largement pris en compte. La Safety Commission est leur porte-parole ; toutes les demandes peuvent y être présentées".