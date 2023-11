Esclusivo: i piloti del GP progettano una nuova "Associazione piloti"

I piloti della MotoGP sono stati recentemente criticati per gli sprint, i fondi di ghiaia a Portimão e i numerosi infortuni. Per questo motivo verrà creato un nuovo gruppo di interesse.

Per molti anni, i piloti dei GP hanno potuto esprimere le loro opinioni, i loro desideri, i loro suggerimenti per migliorare la sicurezza e fare proposte concrete nella Safety Commission, che si riunisce a ogni Gran Premio il venerdì alle 18.30. Ma a differenza degli organizzatori, della federazione mondiale, dell'associazione dei team IRTA e di Dorna Sports S.L. in quanto detentrice dei diritti commerciali dei GP, i piloti non hanno più una rappresentanza organizzata dei loro interessi o una "Riders Association" come in passato.

I loro partner di dialogo presso Dorna, FIM e le squadre hanno spesso altri interessi commerciali, ad esempio per i diritti televisivi. I conflitti di interesse possono sorgere anche per le squadre e le fabbriche, ad esempio quando si tratta di cancellazioni di GP a causa del maltempo, perché questo ridurrebbe o addirittura perderebbe le possibilità di un pilota nel Campionato del Mondo.

Il CEO di Dorna Carmelo Ezpeleta e suo figlio Carlos, in qualità di Chief Sporting Officer, hanno sempre ascoltato le preoccupazioni dei piloti, e Valentino Rossi in particolare è sempre stato ascoltato grazie alla sua popolarità e personalità.

Ciononostante, di recente i piloti hanno mosso ripetute critiche, soprattutto per quanto riguarda i nuovi circuiti come il KymiRing e i letti di ghiaia illegali a Portimão 2023, nonostante il Gran Premio del Portogallo si tenga lì dal 2020, ma a quanto pare il presidente della FIM portoghese Jorge Viegas non ha guardato troppo da vicino.

Si è discusso anche della sicurezza del circuito di Buddh in India. Il circuito è stato inserito nel calendario, anche se il nuovo responsabile della sicurezza della FIM Tomé Alonso ha ammesso lo scorso agosto di esserci stato nel novembre 2022 e di aver contestato le curve 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13 e 14 all'epoca.

Aleix Espargaró ha spiegato a Misano due settimane prima del GP dell'India. "Se la pista non è sicura, non corriamo".

I piloti del GP erano diventati un po' diffidenti perché Tomé Alonso aveva sostituito l'italiano Franco Uncini come responsabile della sicurezza della FIM prima della stagione 2023 dopo 18 anni - ed è un nipote del capo della Dorna Carmelo Ezpeleta.

Anche l'improvvisa introduzione delle gare sprint in tutti i Gran Premi del 2023 ha suscitato il malcontento della maggior parte dei piloti della MotoGP. I piloti delle classi Moto3 e Moto2, invece, sono stati infastiditi dalla cancellazione delle sessioni di warm-up di domenica.

Prima che Dorna acquistasse dalla FIM la responsabilità dello sport GP e finanziasse l'associazione per la MotoGP e la SBK con circa 12 milioni di euro all'anno, c'era un problema di sicurezza. 12 milioni di euro all'anno, c'era una forte associazione di piloti con leader come Kenny Roberts e Barry Sheene, che nel 1979 volevano addirittura fondare una serie pirata senza l'autorizzazione della FIM chiamata "World Series", perché i funzionari della FIM, pieni di sé, continuavano ad agire senza tenere conto di piloti, squadre e fabbriche e organizzavano il Campionato del Mondo in modo amatoriale come una marcia del Primo Maggio o un campionato mondiale di aratura.

Dopo la stagione 1991, era finalmente arrivato il momento: le squadre e i piloti fecero un colpo di stato, portarono a bordo Dorna e Bernie Ecclestone, il numero di classi del campionato del mondo fu ridotto da sei a tre, la FIM perse il suo potere nel 1992 - e lo vendette a Dorna e alla società di Ecclestone Two Wheel Promotions, che fu fagocitata da Dorna un anno dopo per 52 milioni di dollari USA. Da allora, la Dorna ha stipulato i contratti con gli organizzatori e la FIM può interferire solo nelle cerimonie del podio.

Nel corso della passata stagione, si sono verificati anche frequenti disaccordi tra i piloti e le decisioni, spesso incomprensibili, del Panel degli Steward della FIM MotoGP, poiché questo organismo applica ripetutamente standard diversi per infrazioni comparabili.

Anche il numero crescente di Gran Premi e il numero crescente di infortuni stanno causando malcontento tra le star. Nel 2023, dopo 17 Gran Premi, non si è disputata una sola gara di MotoGP a distanza con tutti i 22 piloti titolari!

Per questo motivo, durante gli eventi d'oltreoceano è trapelata la notizia che i piloti vogliono formare nuovamente una nuova "Riders Association". Sylvain Guintoli, campione del mondo Superbike 2014 con l'Aprilia, collaudatore della Suzuki Ecstar in MotoGP fino alla fine del 2022 e ora impegnato come opinionista televisivo per il canale britannico a pagamento TNT Sports (ex BT Sports), è il portavoce dei piloti previsto perché il francese parla perfettamente l'inglese. È anche un pilota del Campionato mondiale di endurance.

Questi piani non sono passati inosservati alla Dorna. "Sono al corrente di questi piani, ma non conosco le intenzioni esatte", ha spiegato Carlos Ezpeleta interpellato da SPEEDWEEK.com.

Franco Uncini, Campione del Mondo 500cc 1982 su Suzuki e un tempo uno dei pionieri delle piste sicure durante i suoi giorni di attività con colleghi come Sito Pons e Jorge "Aspar" Martinez, non vuole accettare i piani degli attuali piloti GP. "Non posso pensare che sia vero. Oggi i desideri dei piloti della MotoGP sono tenuti in grande considerazione. La Safety Commission è il loro portavoce; tutte le preoccupazioni possono essere espresse lì".