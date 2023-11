Exclusivo: Os pilotos de GP planeiam uma nova "Associação de Pilotos"

Desde há muitos anos que os pilotos de GP podem exprimir as suas opiniões, exprimir os seus desejos, fazer sugestões para melhorar a segurança e apresentar propostas concretas no seio da Comissão de Segurança, que se reúne em cada Grande Prémio na sexta-feira às 18h30m. Mas, ao contrário dos organizadores, da federação mundial, da associação de equipas IRTA e da Dorna Sports S.L. enquanto detentora dos direitos comerciais dos GP, os pilotos já não dispõem de uma representação organizada dos seus interesses ou de uma "Associação de Pilotos", como acontecia anteriormente.

Os seus parceiros de diálogo na Dorna, na FIM e nas equipas têm frequentemente outros interesses comerciais - por exemplo, devido aos direitos televisivos. Também podem surgir conflitos de interesses para as equipas e fábricas, por exemplo, quando se trata de cancelamentos de GPs devido ao mau tempo, porque isso reduziria ou até perderia as hipóteses de um piloto no Campeonato do Mundo.

O Diretor Executivo da Dorna, Carmelo Ezpeleta, e o seu filho Carlos, como Diretor Desportivo, sempre ouviram as preocupações dos pilotos e Valentino Rossi, em particular, sempre foi ouvido devido à sua popularidade e personalidade.

No entanto, os pilotos têm sido alvo de repetidas críticas nos últimos tempos, especialmente em relação a novos circuitos, como o KymiRing e as pistas de gravilha ilegais em Portimão 2023, apesar de o Grande Prémio de Portugal se realizar ali desde 2020, mas aparentemente o Presidente da FIM português, Jorge Viegas, não olhou com muita atenção.

Também houve discussões sobre a segurança do circuito de Buddh, na Índia. A pista foi incluída no calendário, embora o novo responsável pela segurança da FIM, Tomé Alonso, tenha admitido em agosto passado que esteve lá em novembro de 2022 e que, na altura, se tinha oposto às curvas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13 e 14.

Aleix Espargaró explicou em Misano duas semanas antes do GP da Índia. "Se a pista não for segura, não vamos correr."

Os pilotos do GP ficaram um pouco desconfiados porque Tomé Alonso substituiu o italiano Franco Uncini como responsável pela segurança da FIM antes da temporada de 2023, após 18 anos - e é sobrinho do chefe da Dorna, Carmelo Ezpeleta.

A introdução repentina de corridas de sprint em todos os Grandes Prémios em 2023 também causou descontentamento entre a maioria dos pilotos de MotoGP. Os pilotos das classes Moto3 e Moto2, por outro lado, ficaram aborrecidos com o cancelamento das sessões de aquecimento no domingo.

Antes de a Dorna ter adquirido a responsabilidade pelo desporto de GP à FIM e financiar a associação para o MotoGP e SBK com cerca de 12 milhões de euros por ano, havia uma situação de crise. 12 milhões por ano, existia uma forte associação de pilotos com líderes como Kenny Roberts e Barry Sheene, que até quiseram fundar uma série pirata sem a sanção da FIM chamada "World Series" em 1979, porque os auto-importantes responsáveis da FIM continuavam a agir sem consideração pelos pilotos, equipas e fábricas e organizavam o Campeonato do Mundo de forma tão amadora como uma marcha do Primeiro de maio ou um campeonato do mundo de lavoura.

Após a época de 1991, chegou finalmente o momento: as equipas e os pilotos deram um golpe de Estado, trouxeram a Dorna e Bernie Ecclestone, o número de classes do campeonato do mundo foi reduzido de seis para três, a FIM perdeu o seu poder em 1992 - e vendeu-o à Two Wheel Promotions da Dorna e de Ecclestone, que foi engolida pela Dorna um ano mais tarde por 52 milhões de dólares americanos. Desde então, a Dorna também faz os contratos com os organizadores e a FIM só pode interferir nas cerimónias do pódio.

Ao longo da época passada, foram também frequentes os desacordos entre os pilotos e as decisões muitas vezes incompreensíveis do Painel de Comissários Desportivos da FIM MotoGP, porque este organismo aplica repetidamente normas diferentes para infracções comparáveis.

O número crescente de Grandes Prémios e o número crescente de lesões também estão a causar descontentamento entre as estrelas. Em 2023, após 17 Grandes Prémios, não se realizou uma única corrida de MotoGP de distância completa com todos os 22 pilotos regulares!

É por isso que agora foi divulgado nos eventos no estrangeiro que os pilotos querem formar novamente uma nova "Associação de Pilotos". Sylvain Guintoli, Campeão do Mundo de Superbike em 2014 com a Aprilia, piloto de testes de MotoGP na Suzuki Ecstar até ao final de 2022 e atualmente a trabalhar como comentarista de televisão para o canal britânico de televisão por subscrição TNT Sports (anteriormente BT Sports), é o porta-voz dos pilotos, uma vez que o francês também fala inglês perfeitamente. É também piloto do Campeonato do Mundo de Resistência.

Estes planos não passaram despercebidos à Dorna. "Estou ciente destes planos, mas não sei exatamente quais são as intenções", explicou Carlos Ezpeleta quando questionado pelo SPEEDWEEK.com.

Franco Uncini, Campeão do Mundo de 500cc em 1982 com a Suzuki e um dos pioneiros das pistas de corrida seguras durante os seus dias de atividade com colegas como Sito Pons e Jorge "Aspar" Martinez, não quer aceitar os planos dos actuais pilotos de GP. "Não consigo imaginar que isto seja verdade. Os desejos dos pilotos de MotoGP são muito tidos em conta atualmente. A Comissão de Segurança é o seu porta-voz; todas as preocupações podem ser expressas lá."