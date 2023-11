Marco Bezzecchi : "Sepang pourrait nous convenir".

Marco Bezzecchi s'est battu dans la douleur tout au long des derniers week-ends de GP après avoir été victime d'une fracture de la clavicule droite lors d'un accident à l'entraînement au Ranch le 7 octobre.

Le seul week-end sans course de cette fin de championnat du monde intense, avec six Grands Prix en sept semaines, a donc été particulièrement bénéfique pour l'Italien du Mooney VR46 Racing Team. "Avoir une semaine complète pour récupérer m'a vraiment fait du bien après ces trois semaines éprouvantes. Je me suis reposé, j'ai récupéré autant que possible et j'ai rechargé les batteries. Je suis prêt à aborder les courses finales de la saison de la meilleure manière possible", l'attention de "Bez" se porte désormais sur les épreuves de force décisives de Sepang, Doha et Valence.

"Sepang est l'un de mes circuits préférés, avec d'autres pistes de cette fin de saison - très rapide et avec de longues lignes droites, cet aspect pourrait convenir à notre package technique. Ce ne sera pas facile, mais nous allons tout faire pour être parmi les principaux acteurs à partir de maintenant jusqu'à Valence", a annoncé le pilote Ducati GP22, qui a déjà remporté trois Grands Prix en 2023.

Bezzecchi aborde le triplé final de la saison MotoGP 2023 avec 79 points de retard. Le protégé de VR46, qui aura 25 ans dimanche, devra donc s'offrir un cadeau d'anniversaire au GP de Malaisie et reprendre des points au leader du championnat Pecco Bagnaia s'il veut conserver ses chances d'outsider pour le titre mondial. Pour avoir au moins des chances mathématiques lors de l'avant-dernier Grand Prix à Doha (19 novembre), il doit ramener au maximum 74 points de retard de Sepang.

Résultat de la course MotoGP, Buriram (29.10.) :

1. Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40,045 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 tours de retard

- Alex Márquez, Ducati, 14 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 20 tours de retard



*= 1 place en arrière ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (2e infraction de la saison pour la pression des pneus)

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min.

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 33 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 389 points. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 589 points (champion du monde). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 570 points. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.