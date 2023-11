Marco Bezzecchi: "Sepang potrebbe essere a nostro favore".

Marco Bezzecchi ha lottato per i recenti weekend di GP con dolore dopo aver subito la rottura della clavicola destra in un incidente in allenamento al Ranch il 7 ottobre.

L'unico fine settimana senza gare di questa intensa fase finale di sei Gran Premi in sette settimane è stato particolarmente positivo per l'italiano del Mooney VR46 Racing Team. "Avere una settimana intera per recuperare è stato davvero positivo dopo tre settimane estenuanti. Mi sono riposato, ho recuperato al meglio e ho ricaricato le batterie. Sono pronto ad affrontare le ultime gare della stagione nel migliore dei modi". "Bez" si concentra ora sulle decisive prove di forza di Sepang, Doha e Valencia.

"Sepang è uno dei miei circuiti preferiti in questa fase finale della stagione, insieme ad altri: molto veloce e con lunghi rettilinei, questo aspetto potrebbe adattarsi al nostro pacchetto tecnico. Non sarà facile, ma daremo tutto per essere tra i principali protagonisti da qui a Valencia", ha annunciato il pilota della Ducati GP22, che ha già vinto tre Gran Premi nel 2023.

Bezzecchi arriva alla tripletta finale della stagione 2023 della MotoGP con 79 punti di ritardo, quindi il pupillo di VR46, che compie 25 anni domenica, deve farsi un regalo di compleanno al GP della Malesia e recuperare punti sul leader del mondiale Pecco Bagnaia se vuole mantenere vive le sue possibilità di outsider di vincere il titolo mondiale. Per avere almeno una possibilità matematica al penultimo Gran Premio di Doha (19 novembre), non deve avere più di 74 punti di ritardo da Sepang.

Risultato gara MotoGP, Buriram (29/10):

1° Martin, Ducati, 26 giri in 39:40.045 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec.

3° Binder*, KTM, + 0,114

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5° Quartararo, Yamaha, + 4,550

6° Marc Márquez, Honda, + 5.362

7° Marini, Ducati, + 6.778

8° Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9° Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10° Zarco, Ducati, + 9.377

11° Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12° Mir, Honda, + 11.990

13° Bastianini, Ducati, + 12.323

14° Nakagami, Honda, +14.537

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16° Miller, KTM, + 17,640

17° Augusto Fernández, KTM, +21.307

18° Pol Espargaró, KTM, +21.435

- Viñales, Aprilia, 3 giri in meno

- Alex Márquez, Ducati, 14 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 20 giri indietro



*= 1 posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (2a infrazione stagionale alla pressione degli pneumatici)

Risultato MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, +10.356

13° Bastianini, Ducati, +12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 33 gare su 39:

1° Bagnaia, 389 punti. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Augusto Fernández 76. 16. Augusto Márquez 76. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 589 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Campionato mondiale a squadre:

1. Prima Pramac Racing, 570 punti. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.