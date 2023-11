Marco Bezzecchi: "Sepang pode servir-nos".

Marco Bezzecchi lutou durante os últimos fins-de-semana de GP com dores depois de ter partido a clavícula direita num acidente de treino no Rancho, a 7 de outubro.

O único fim de semana sem corridas deste intenso período final de seis Grandes Prémios em sete semanas foi particularmente bom para o italiano da Mooney VR46 Racing Team. "Ter uma semana inteira para recuperar foi muito bom depois de três semanas exaustivas. Descansei, recuperei o melhor possível e recarreguei as baterias. Estou pronto para enfrentar as últimas corridas da época da melhor forma possível." "Bez" está agora concentrado nos testes decisivos de força em Sepang, Doha e Valência.

"Sepang é uma das minhas pistas favoritas nesta fase final da época, juntamente com algumas outras - muito rápidas e com longas rectas, este aspeto pode adequar-se ao nosso pacote técnico. Não vai ser fácil, mas vamos dar tudo para estar entre os principais protagonistas daqui até Valência", anunciou o piloto da Ducati GP22, que já venceu três Grandes Prémios em 2023.

Bezzecchi vai para a última jornada da temporada de MotoGP de 2023 com 79 pontos de atraso, pelo que o protegido de VR46, que faz 25 anos no domingo, tem de dar a si próprio um presente de aniversário no GP da Malásia e recuperar pontos em relação ao líder do campeonato do mundo, Pecco Bagnaia, se quiser manter vivas as suas hipóteses de ganhar o título mundial. Para ter pelo menos uma hipótese matemática no penúltimo Grande Prémio em Doha (19 de novembro), ele não pode estar a mais de 74 pontos de Sepang.

Resultado da corrida de MotoGP, Buriram (29/10):

1º Martin, Ducati, 26 rdn em 39:40.045 min

2º Bagnaia, Ducati, + 0,253 seg

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4,550

6º Marc Márquez, Honda, + 5,362

7º Marini, Ducati, + 6,778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10º Zarco, Ducati, + 9,377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12º Mir, Honda, + 11,990

13º Bastianini, Ducati, + 12,323

14º Nakagami, Honda, +14,537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16º Miller, KTM, + 17,640

17º Augusto Fernández, KTM, +21,307

18º Pol Espargaró, KTM, +21,435

- Viñales, Aprilia, 3 voltas abaixo

- Alex Márquez, Ducati, 14 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, menos 20 voltas



*= 1 lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= penalização de 3 segundos (2ª infração à pressão dos pneus da época)

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 rdn em 19:41.593 min

2º Binder, KTM, + 0,933 seg

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7,323

10º Miller, KTM, + 9,240

11º Quartararo, Yamaha, + 9,339

12º Mir, Honda, +10,356

13º Bastianini, Ducati, +12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17º Oliveira, Aprilia, + 17,753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 33 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 389 pontos. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 589 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 570 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.