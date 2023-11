Fabio Quartararo (Yamaha) : "L'année prochaine dans la tête".

Lors de sa saison de rookie dans la catégorie reine du MotoGP, Fabio Quartararo a déjà signé la pole position à Sepang en 2019, mais il n'a réussi à monter pour la première fois sur le podium qu'au GP de Malaisie l'année précédente, où il a terminé troisième. Trois troisièmes places (au Texas, en Inde et en Indonésie) constituent également la meilleure performance de la saison jusqu'à présent pour le champion de 2021, qui, en tant que neuvième du championnat du monde, exige depuis longtemps de Yamaha qu'elle se concentre sur le développement pour l'avenir.

"Sepang est un circuit particulièrement bon pour mieux comprendre où nous pouvons nous améliorer, déjà avec l'année prochaine en tête, qui n'est plus si loin", a confirmé le Français de 24 ans avant le prochain GP de Malaisie. "Bien sûr, ces trois derniers Grands Prix sont aussi très importants et nous allons nous concentrer sur l'obtention des meilleurs résultats possibles, comme toujours. Mais en même temps, nous devons nous assurer que nous nous préparons le mieux possible pour 2024".

Toujours est-il que "dans l'ensemble, je suis plutôt content de la manière dont les choses se passent. En fin de saison, nous avons habituellement du mal, mais cette année, nous sommes en bonne voie. Je veux continuer ainsi", a ajouté "El Diablo".

Le manager de l'équipe, Massimo Meregalli, a abondé dans le sens de son espoir : "Nous allons faire du multitâche - nous pouvons déjà travailler pour 2024, mais aussi continuer à mettre les bouchées doubles pour les sprints et les courses afin d'obtenir de bons résultats".

Le circuit international de Sepang est un bon endroit pour cela. Jusqu'à présent, Yamaha a fêté six victoires sur ce circuit de 5,543 km situé à 50 km au sud de la capitale malaisienne Kuala Lumpur - quatre grâce à Valentino Rossi (2004, 2006, 2008 et 2010) et une avec Max Biaggi (2002) et Maverick Viñales (2019).

Résultat de la course MotoGP, Buriram (29.10.) :

1. Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40,045 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 tours de retard

- Alex Márquez, Ducati, 14 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 20 tours de retard



*= 1 place en arrière ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (2e infraction de la saison pour la pression des pneus)

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min.

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 33 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 389 points. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 589 points (champion du monde). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 570 points. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.