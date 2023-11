Fabio Quartararo (Yamaha): "Il prossimo anno nella mia testa".

Fabio Quartararo è fuori dalla lotta per il titolo della MotoGP per la prima volta in tre anni, quindi il pilota della Yamaha ha un obiettivo chiaro nel triplo finale della stagione, a partire dal GP della Malesia a Sepang.

Nella sua stagione da rookie nella classe regina della MotoGP, Fabio Quartararo era già in pole position a Sepang nel 2019, ma ha ottenuto il suo primo podio solo nel GP della Malesia dello scorso anno, con un terzo posto. Tre terzi posti (in Texas, India e Indonesia) sono anche la migliore prestazione stagionale del campione 2021 fino ad oggi, e come nono nel Campionato del Mondo, da tempo chiede alla Yamaha di concentrarsi sullo sviluppo per il futuro.

"Sepang è una pista particolarmente adatta per capire meglio dove possiamo migliorare, già in vista del prossimo anno, che non è poi così lontano", ha confermato il 24enne francese in vista del prossimo GP della Malesia. "Naturalmente, anche questi ultimi tre Gran Premi sono molto importanti e ci concentreremo per ottenere i migliori risultati possibili, come sempre. Ma allo stesso tempo, dobbiamo anche assicurarci di prepararci al meglio per il 2024".

Dopo tutto: "In generale, sono abbastanza soddisfatto di come stanno andando le cose. Di solito facciamo fatica verso la fine della stagione, ma quest'anno stiamo andando bene. Voglio continuare così", ha aggiunto "El Diablo".

Il team manager Massimo Meregalli si è detto d'accordo con le sue speranze: "Saremo multitasking: possiamo già lavorare in vista del 2024, ma d'altra parte possiamo anche continuare ad andare a tutto gas per gli sprint e le gare per ottenere buoni risultati".

Il Circuito Internazionale di Sepang è una pista adatta a questo scopo. La Yamaha ha festeggiato sei vittorie sul circuito di 5,543 chilometri a sud della capitale malese Kuala Lumpur - quattro grazie a Valentino Rossi (2004, 2006, 2008 e 2010) e una ciascuno con Max Biaggi (2002) e Maverick Viñales (2019).

Risultato gara MotoGP, Buriram (29.10.):

1° Martin, Ducati, 26 giri in 39:40.045 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec.

3° Binder*, KTM, + 0,114

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5° Quartararo, Yamaha, + 4,550

6° Marc Márquez, Honda, + 5.362

7° Marini, Ducati, + 6.778

8° Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9° Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10° Zarco, Ducati, + 9.377

11° Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12° Mir, Honda, + 11.990

13° Bastianini, Ducati, + 12.323

14° Nakagami, Honda, +14.537

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16° Miller, KTM, + 17,640

17° Augusto Fernández, KTM, +21.307

18° Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 giri in meno

- Alex Márquez, Ducati, 14 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 20 giri indietro



*= 1 posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (2a infrazione stagionale alla pressione degli pneumatici)

Risultato MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, +10.356

13° Bastianini, Ducati, +12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 33 gare su 39:

1° Bagnaia, 389 punti. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Augusto Fernández 76. 16. Augusto Márquez 76. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 589 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Campionato mondiale a squadre:

1. Prima Pramac Racing, 570 punti. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.