Fabio Quartararo (Yamaha): "O próximo ano está na minha cabeça"

Em sua temporada de estreia na categoria rainha do MotoGP, Fabio Quartararo já estava na pole position em Sepang em 2019, mas ele só conseguiu seu primeiro pódio no GP da Malásia no ano passado, em terceiro lugar. Três terceiros lugares (no Texas, Índia e Indonésia) são também o melhor desempenho do campeão de 2021 na temporada até à data, e como nono no Campeonato do Mundo, há muito que pede à Yamaha que se concentre no desenvolvimento para o futuro.

"Sepang é uma pista particularmente boa para entender melhor onde podemos melhorar - já com o próximo ano em mente, que não está tão longe", confirmou o francês de 24 anos antes do próximo GP da Malásia. "Claro que estes três últimos Grandes Prémios também são muito importantes e vamos concentrar-nos em obter os melhores resultados possíveis, como sempre. Mas, ao mesmo tempo, também temos de nos certificar de que nos preparamos o melhor possível para 2024".

No fim de contas: "No geral, estou bastante satisfeito com a forma como as coisas estão a correr. Normalmente, temos dificuldades no final da época, mas este ano estamos a ir bem. Quero continuar assim", acrescentou "El Diablo".

O chefe de equipa Massimo Meregalli concordou com a sua esperança: "Vamos ser multitarefas - já podemos trabalhar para 2024, mas, por outro lado, também podemos continuar a ir a todo o vapor para os sprints e corridas, a fim de alcançar bons resultados."

O Circuito Internacional de Sepang é uma boa pista para isso. A Yamaha celebrou seis vitórias no circuito de 5,543 quilómetros a 50 quilómetros a sul da capital malaia Kuala Lumpur - quatro graças a Valentino Rossi (2004, 2006, 2008 e 2010) e uma com Max Biaggi (2002) e Maverick Viñales (2019).

Resultado da corrida de MotoGP, Buriram (29.10.):

1º Martin, Ducati, 26 rdn em 39:40.045 min

2º Bagnaia, Ducati, + 0,253 seg

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4,550

6º Marc Márquez, Honda, + 5,362

7º Marini, Ducati, + 6,778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10º Zarco, Ducati, + 9,377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12º Mir, Honda, + 11,990

13º Bastianini, Ducati, + 12,323

14º Nakagami, Honda, +14,537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16º Miller, KTM, + 17,640

17º Augusto Fernández, KTM, +21,307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 voltas abaixo

- Alex Márquez, Ducati, 14 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, menos 20 voltas



*= 1 lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= penalização de 3 segundos (2ª infração à pressão dos pneus da época)

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 rdn em 19:41.593 min

2º Binder, KTM, + 0,933 seg

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7,323

10º Miller, KTM, + 9,240

11º Quartararo, Yamaha, + 9,339

12º Mir, Honda, +10,356

13º Bastianini, Ducati, +12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17º Oliveira, Aprilia, + 17,753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 33 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 389 pontos. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 589 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 570 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.