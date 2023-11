Doohan y Stoner valoran el cambio de Márquez

Tras seis títulos de campeón del mundo, 59 victorias en MotoGP, 64 poles y once temporadas en el equipo oficial Repsol Honda en la categoría reina, en octubre se anunció que Marc Márquez ficharía por Gresini Ducati para 2024. Es sabido que Honda no ofrece actualmente una moto competitiva con la RC213V. Esto se reflejó en los resultados de la superestrella de 30 años en 2023.

"Realmente no tenía otra opción y tuvo que cambiar. Porque los resultados no están ahí, además de la frustración con el ritmo de desarrollo. Para mí, sigue siendo el piloto con más talento. Desgraciadamente, no tiene la moto adecuada para demostrar su talento", ha declarado el pentacampeón del mundo Mick Doohan en una entrevista concedida a motogp.com.

La antigua figura de Honda ha estado plagada de lesiones desde su último título mundial en 2019. En 2020, Marc Márquez sufrió una complicada lesión en la parte superior del brazo en el inicio retrasado de la temporada en Jerez, con la que tuvo problemas hasta 2022. En 2021, volvió la diplopía (visión doble) por una caída en un entrenamiento.

Márquez también estuvo ausente de la parrilla de salida varias veces en 2023: una fractura de metacarpiano le dejó fuera de tres Grandes Premios. Luego se perdió las carreras principales en Sachsenring y en Assen debido a las secuelas de cinco caídas en 40 horas en el Gran Premio de Alemania de Motociclismo. Obviamente, la débil Honda no le facilitó la tarea. En la segunda mitad de la temporada, desde el GP de Silverstone, sólo ha conseguido terminar entre los diez primeros en cuatro de nueve carreras, y sólo una vez en el podio.

No hay duda de que el ocho veces campeón del mundo tiene un gran talento. Su fichaje por el equipo cliente de Ducati, Gresini, demostrará si realmente se debió a la moto o si las numerosas lesiones acabaron por despistarle.

"Volver de una lesión y no recuperar tu forma es frustrante cuando no estás seguro de si se debe a ti mismo y a tu pilotaje o al fabricante y a la moto", dijo Casey Stoner, explicando la situación de Márquez. "Con su cambio, quiere averiguar el motivo y volver a lo más alto".

El futuro piloto de Ducati no quiere perder otro año esperando a que la Honda evolucione. "Todos conocemos el talento de Marc. Sólo necesitamos ver si puede encontrar esos detalles finales y si la moto se adapta a él y a su estilo de pilotaje. Mucha gente tiene ganas de verle de nuevo delante. Pero tendremos que esperar y ver cómo evoluciona todo. Es imposible predecirlo", dijo Stoner, completando sus declaraciones sobre el cambio de Márquez.

Con su paso al campamento Gresini-Ducati, Márquez no sólo aporta un soplo de aire fresco a su entorno, sino que también accede a una moto competitiva y ya probada, aunque no pilotará una moto oficial actual de Borgo Panigale, sino una GP23 en la que Pecco Bagnaia y Jorge Martín luchan este año por la corona mundial.

Márquez, que ha recibido el visto bueno de Honda para participar en el test de Valencia tras el final de temporada, dedicará los entrenamientos invernales principalmente a poner a punto la moto y familiarizarse con la nueva máquina, una gran diferencia respecto al trabajo de este año con Honda. Esta temporada, Márquez probó numerosas actualizaciones, lo que significó que nunca pudo concentrarse plenamente en las carreras.

"No tengo ninguna duda de que conseguirá buenos resultados", está convencido Doohan. "Si la moto de 2024 no es muy diferente de la de 2023, seguro que será competitivo".

Resultado de la carrera de MotoGP, Buriram (29/10):

1º Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40.045 min

2º Bagnaia, Ducati, + 0.253 seg

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4.550

6º Marc Márquez, Honda, + 5.362

7º Marini, Ducati, + 6.778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10º Zarco, Ducati, + 9.377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12º Mir, Honda, + 11.990

13º Bastianini, Ducati, + 12.323

14º Nakagami, Honda, +14.537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16º Miller, KTM, + 17.640

17º Augusto Fernández, KTM, +21.307

18º Pol Espargaró, KTM, +21.435

- Viñales, Aprilia, 3 vueltas abajo

- Alex Márquez, Ducati, 14 vueltas detrás

- Oliveira, Aprilia, 20 vueltas detrás



*= 1 puesto atrás ("límites de pista" en la última vuelta)

**= 3 segundos de penalización (2ª infracción de presión de neumáticos de la temporada)

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41.593 min

2º Binder, KTM, + 0.933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1.841

4º Marc Márquez, Honda, + 3.503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7º Bagnaia, Ducati, + 4.121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9. Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, +10.356

13º Bastianini, Ducati, +12.312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, +15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22.675

19º Nakagami, Honda, + 37.854

FUERA: Di Giannantonio (embrague), Augusto Fernández (caída)

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 33 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 389 puntos. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández (caída). Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 589 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 570 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.