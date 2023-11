Doohan et Stoner évaluent le changement de Márquez

Après six titres de champion du monde, 59 victoires en MotoGP, 64 pole positions et onze saisons passées dans la catégorie reine pour l'équipe d'usine Repsol-Honda, il a été annoncé en octobre que Marc Márquez rejoindrait Gresini Ducati en 2024. Il est de notoriété publique que Honda ne propose pas actuellement de moto compétitive avec la RC213V. Cela s'est reflété dans les résultats de la superstar de 30 ans en 2023.

"En fait, il n'avait pas vraiment le choix et devait changer. Car les résultats ne sont pas au rendez-vous, sans compter la frustration liée au rythme de développement. Pour moi, il reste le pilote le plus talentueux. Il lui manque malheureusement la bonne moto pour montrer son talent", a déclaré le quintuple champion du monde Mick Doohan dans une interview accordée à motogp.com.

L'ancienne figure de proue de Honda a été littéralement frappée par la malchance des blessures depuis son dernier titre de champion du monde en 2019. En 2020, Marc Márquez a subi une blessure compliquée au haut du bras lors du début de saison tardif à Jerez, blessure qui lui a posé des problèmes jusqu'en 2022. En 2021, la diplopie (double vision) est revenue suite à une chute à l'entraînement.

En 2023, Márquez a également été absent de la grille de départ à plusieurs reprises : une fracture du métacarpe l'a tenu éloigné de trois Grands Prix. Il a ensuite renoncé aux courses principales sur le Sachsenring et à Assen en raison des séquelles de cinq chutes en 40 heures lors du Grand Prix moto d'Allemagne. La faiblesse de sa Honda ne lui a visiblement pas facilité la tâche. Dans la deuxième moitié de la saison, depuis le GP de Silverstone, il n'a réussi à se classer dans le top 10 que dans quatre courses sur neuf, dont une seule sur le podium.

Il ne fait aucun doute que l'octuple champion du monde est extrêmement talentueux. Avec son passage dans l'équipe cliente Ducati de Gresini, on verra si c'est vraiment la moto qui l'a empêché de progresser ou si ses nombreuses blessures l'ont finalement mis hors course.

"Revenir de blessures et ne jamais retrouver sa forme d'antan est frustrant quand on ne sait pas si c'est à cause de soi et de son pilotage ou du constructeur et de la moto", a expliqué Casey Stoner à propos de la situation de Márquez. "Avec son changement, il veut en trouver la raison et revenir au sommet".

Le futur pilote Ducati ne veut pas perdre une année supplémentaire à attendre le développement de la Honda. "Nous connaissons tous le talent de Marc. Nous devons juste voir s'il peut trouver ces derniers détails et si la moto lui convient, à lui et à son style de pilotage. Pour beaucoup, l'impatience est grande de le voir à nouveau au sommet. Mais nous devrons attendre de voir comment les choses évoluent. On ne peut pas le prédire", a conclu Stoner en parlant du changement de Márquez.

En rejoignant le camp Gresini Ducati, Márquez apporte non seulement un vent de fraîcheur dans son environnement, mais il a également accès à une moto compétitive et déjà éprouvée - même s'il ne pilotera pas la moto d'usine actuelle de Borgo Panigale, mais une GP23 sur laquelle Pecco Bagnaia et Jorge Martin se battent cette année pour la couronne mondiale.

Márquez, qui a reçu l'autorisation de Honda de participer au test de Valence après la finale de la saison, passera l'essentiel des essais hivernaux à régler la moto sur lui et à s'habituer à sa nouvelle monture, ce qui est très différent du travail effectué cette année avec Honda. Cette saison, Márquez a testé de nombreuses mises à jour, ce qui ne lui a jamais permis de se concentrer à 100% sur les courses.

"Je ne doute pas qu'il obtiendra de bons résultats", affirme Doohan. "Si la moto de 2024 n'est pas trop différente de celle de 2023, il sera certainement compétitif".

Résultat de la course MotoGP, Buriram (29.10.) :

1. Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40,045 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 tours de retard

- Alex Márquez, Ducati, 14 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 20 tours de retard



*= 1 place en arrière ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (2e infraction de la saison pour la pression des pneus)

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min.

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 33 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 389 points. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 589 points (champion du monde). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 570 points. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.