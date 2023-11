Doohan e Stoner valutano il cambio di Márquez

Dopo sei titoli mondiali, 59 vittorie in MotoGP, 64 pole position e undici stagioni nel team Repsol Honda works nella classe regina, a ottobre è stato annunciato il passaggio di Marc Márquez alla Gresini Ducati per il 2024. È noto che la Honda non fornisce attualmente una moto competitiva con la RC213V. Questo si è riflesso nei risultati ottenuti dalla superstar trentenne nel 2023.

"Non aveva altra scelta e ha dovuto cambiare. Perché i risultati non ci sono, oltre alla frustrazione per il ritmo di sviluppo. Per me è ancora il pilota più talentuoso. Purtroppo, non ha la moto giusta per mostrare il suo talento", ha dichiarato il cinque volte campione del mondo Mick Doohan in un'intervista a motogp.com.

L'ex pilota di punta della Honda è stato tormentato dagli infortuni dopo il suo ultimo titolo mondiale nel 2019. Nel 2020, Marc Márquez ha subito un complicato infortunio alla parte superiore del braccio durante l'apertura ritardata della stagione a Jerez, con il quale ha avuto problemi fino al 2022. Nel 2021 è tornata la diplopia (visione doppia) a causa di una caduta in allenamento.

Anche nel 2023 Márquez è stato più volte assente dalla griglia di partenza: la rottura del metacarpo lo ha tenuto fuori da tre Gran Premi. Ha poi saltato le gare principali al Sachsenring e ad Assen a causa dei postumi di cinque cadute in 40 ore al Gran Premio motociclistico di Germania. La debolezza della Honda non gli ha ovviamente facilitato il compito. Nella seconda parte della stagione, a partire dal GP di Silverstone, è riuscito a piazzarsi nella top ten solo in quattro gare su nove, e solo una volta sul podio.

Non c'è dubbio che l'otto volte campione del mondo sia estremamente talentuoso. Il suo passaggio al team clienti Ducati di Gresini dimostrerà se è stato davvero merito della moto o se i numerosi infortuni lo hanno portato fuori strada.

"Tornare da un infortunio e non riuscire a ritrovare la vecchia forma è frustrante quando non sai se è colpa tua e della tua guida o del produttore e della moto", ha detto Casey Stoner, spiegando la situazione di Márquez. "Con il suo cambio, vuole scoprire il motivo di questa situazione e tornare al top".

Il futuro pilota della Ducati non vuole perdere un altro anno in attesa dello sviluppo della Honda. "Conosciamo tutti il talento di Marc. Dobbiamo solo vedere se riesce a trovare gli ultimi dettagli e se la moto si adatta a lui e al suo stile di guida. Molti non vedono l'ora di vederlo di nuovo davanti. Ma dovremo aspettare e vedere come si svilupperà il tutto. È impossibile fare previsioni", ha detto Stoner, concludendo la sua dichiarazione sul cambio di Márquez.

Con il suo passaggio al team Gresini-Ducati, Márquez non solo porta una ventata di aria fresca nel suo ambiente, ma ottiene anche l'accesso a una moto competitiva e già collaudata, anche se non guiderà l'attuale moto ufficiale di Borgo Panigale, ma una GP23 sulla quale Pecco Bagnaia e Jorge Martin stanno lottando per la corona mondiale quest'anno.

Márquez, che ha ricevuto il via libera dalla Honda per partecipare ai test di Valencia dopo il finale di stagione, trascorrerà i test invernali principalmente per mettere a punto la moto e familiarizzare con il nuovo mezzo - una grande differenza rispetto al lavoro svolto quest'anno con la Honda. In questa stagione, Márquez ha provato numerosi aggiornamenti, il che significa che non è mai riuscito a concentrarsi completamente sulle gare.

"Non ho dubbi che otterrà buoni risultati", è convinto Doohan. "Se la moto 2024 non sarà troppo diversa da quella 2023, sarà sicuramente competitivo".

Risultati gara MotoGP, Buriram (29/10):

1° Martin, Ducati, 26 giri in 39:40.045 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec.

3° Binder*, KTM, + 0,114

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5° Quartararo, Yamaha, + 4,550

6° Marc Márquez, Honda, + 5.362

7° Marini, Ducati, + 6.778

8° Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9° Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10° Zarco, Ducati, + 9.377

11° Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12° Mir, Honda, + 11.990

13° Bastianini, Ducati, + 12.323

14° Nakagami, Honda, +14.537

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16° Miller, KTM, + 17,640

17° Augusto Fernández, KTM, +21.307

18° Pol Espargaró, KTM, +21.435

- Viñales, Aprilia, 3 giri in meno

- Alex Márquez, Ducati, 14 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 20 giri indietro



*= 1 posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (2a infrazione stagionale alla pressione degli pneumatici)

Risultato MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, +10.356

13° Bastianini, Ducati, +12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 33 gare su 39:

1° Bagnaia, 389 punti. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Augusto Fernández 76. 16. Augusto Márquez 76. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 589 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Campionato mondiale a squadre:

1. Prima Pramac Racing, 570 punti. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.