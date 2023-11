Doohan e Stoner avaliam a mudança de Márquez

Marc Márquez foi muito bem sucedido com a sua Repsol Honda durante muito tempo. No entanto, várias lesões e problemas com a RC213V mantiveram-no afastado do topo nos últimos anos. A mudança para a Ducati deve mudar isso.

Depois de seis títulos de campeão do mundo, 59 vitórias no MotoGP, 64 pole positions e onze épocas ao serviço da equipa de trabalho da Repsol Honda na categoria rainha, foi anunciado em outubro que Marc Márquez iria mudar-se para a Gresini Ducati em 2024. É sabido que a Honda não oferece atualmente uma moto competitiva com a RC213V. Isto reflectiu-se nos resultados da estrela de 30 anos em 2023.

"Ele realmente não tinha outra escolha e teve que mudar. Porque os resultados não estão lá, além da frustração com o ritmo de desenvolvimento. Para mim, ele ainda é o piloto mais talentoso. Infelizmente, ele não tem a moto certa para mostrar o seu talento", disse o pentacampeão mundial Mick Doohan numa entrevista ao motogp.com.

A antiga figura de proa da Honda tem sido atormentada por lesões desde o seu último título mundial em 2019. Em 2020, Marc Márquez sofreu uma lesão complicada na parte superior do braço na abertura atrasada da temporada em Jerez, com a qual teve problemas até 2022. Em 2021, a diplopia (visão dupla) voltou devido a uma queda nos treinos.

Márquez também esteve ausente da grelha de partida várias vezes em 2023: uma fratura do metacarpo impediu-o de participar em três Grandes Prémios. Depois falhou as corridas principais em Sachsenring e em Assen devido às consequências de cinco quedas em 40 horas no Grande Prémio da Alemanha de motociclismo. A fraca Honda obviamente não facilitou a sua tarefa. Na segunda metade da temporada, desde o GP de Silverstone, ele só conseguiu terminar entre os dez primeiros em quatro das nove corridas - e apenas uma vez no pódio.

Não há dúvida de que o oito vezes campeão mundial é extremamente talentoso. A sua mudança para a equipa de clientes da Ducati, a Gresini, vai mostrar se foi realmente a moto que o ajudou ou se as numerosas lesões acabaram por o afastar da pista.

"Regressar de uma lesão e nunca voltar à sua antiga forma é frustrante quando não se sabe se a culpa é sua e da sua pilotagem ou do fabricante e da moto," disse Casey Stoner, explicando a situação de Márquez. "Com a sua troca, ele quer descobrir a razão para isso e voltar ao topo."

O futuro piloto da Ducati não quer perder mais um ano à espera que a Honda se desenvolva. "Todos nós conhecemos o talento de Marc. Só precisamos de ver se ele consegue encontrar os últimos detalhes e se a moto se adapta a ele e ao seu estilo de pilotagem. Muitas pessoas estão ansiosas por o ver de novo na frente. Mas temos de esperar e ver como tudo se desenvolve. É impossível prever," disse Stoner, concluindo a sua declaração sobre a mudança de Márquez.

Com a sua mudança para a Gresini-Ducati, Márquez não só traz uma lufada de ar fresco para o seu ambiente, como também ganha acesso a uma moto competitiva e já com provas dadas - mesmo que não vá pilotar uma moto de fábrica atual da Borgo Panigale, mas uma GP23 com a qual Pecco Bagnaia e Jorge Martin estão a lutar pela coroa do campeonato do mundo este ano.

Márquez, que recebeu luz verde da Honda para participar no teste de Valência após o final da época, vai passar os testes de inverno principalmente a preparar a moto e a familiarizar-se com a nova máquina - uma grande diferença em relação ao trabalho deste ano com a Honda. Esta época, Márquez testou várias actualizações, o que significou que nunca conseguiu concentrar-se totalmente nas corridas.

"Não tenho dúvidas de que ele vai conseguir bons resultados", Doohan está convencido. "Se a moto de 2024 não for muito diferente da moto de 2023, ele será certamente competitivo."

Resultado da corrida de MotoGP, Buriram (29/10):

1º Martin, Ducati, 26 rdn em 39:40.045 min

2º Bagnaia, Ducati, + 0,253 seg

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4,550

6º Marc Márquez, Honda, + 5,362

7º Marini, Ducati, + 6,778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10º Zarco, Ducati, + 9,377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12º Mir, Honda, + 11,990

13º Bastianini, Ducati, + 12,323

14º Nakagami, Honda, +14,537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16º Miller, KTM, + 17,640

17º Augusto Fernández, KTM, +21,307

18º Pol Espargaró, KTM, +21,435

- Viñales, Aprilia, 3 voltas abaixo

- Alex Márquez, Ducati, 14 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, menos 20 voltas



*= 1 lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= penalização de 3 segundos (2ª infração à pressão dos pneus da época)

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 rdn em 19:41.593 min

2º Binder, KTM, + 0,933 seg

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7,323

10º Miller, KTM, + 9,240

11º Quartararo, Yamaha, + 9,339

12º Mir, Honda, +10,356

13º Bastianini, Ducati, +12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17º Oliveira, Aprilia, + 17,753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 33 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 389 pontos. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 589 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 570 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.