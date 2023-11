Horaire de la course : Sepang ouvre le triple décisif

Le championnat du monde MotoGP 2023 se dirige vers la finale, à commencer par le "Petronas Grand Prix of Malaysia", où trois Grands Prix consécutifs seront décisifs. Voici le calendrier du week-end de course à venir.

Le circuit international de Sepang, situé à environ 50 km au sud de Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie, est long de 5,543 km et comporte cinq virages à gauche et dix virages à droite. La plus longue ligne droite mesure 920 m. Le circuit, conçu par Hermann Tilke, a accueilli le championnat du monde de moto pour la première fois en avril 1999.

Le pilote le plus couronné de succès à Sepang reste d'ailleurs la légende du MotoGP Valentino Rossi avec six victoires en "première classe". Son protégé de Mooney-VR46, Marco Bezzecchi, a encore des chances d'être un outsider pour le titre de champion du monde 2023, avec 79 points de retard, à trois week-ends de course de la fin.

Le duel entre le tenant du titre Pecco Bagnaia et Jorge Martin est toutefois au centre de l'attention. Les deux as de la Ducati ne sont à nouveau séparés que de 13 points après le week-end parfait de Buriram du challenger du Prima Pramac Racing Team.

L'année dernière, Bagnaia s'était imposé au GP de Malaisie et avait ainsi posé les jalons de son premier titre dans la catégorie reine. Martin, quant à lui, avait abandonné à Sepang en 2022, mais était en tête au moment de sa chute.

Autre fait intéressant : le champion du monde Superbike Álvaro Bautista fait une apparition en MotoGP à Sepang avec une wildcard sur la Desmosedici GP.

Dans lacatégorie Moto2, Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) a de bonnes chances de fêter le titre en avance dimanche, tandis que dans la lutte pour le championnat du monde Moto3, Jaume Masia (Honda), Ayumu Sasaki (Husqvarna), David Alonso (GASGAS) et Dani Holgado (KTM) sont encore quatre pilotes à seulement 25 points à trois courses de la fin.

Les fans d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse devront tenir compte de sept heures de décalage horaire avec la Malaisie. Comme les feux de la course principale MotoGP du dimanche s'éteignent à 15 heures locales, tout comme ceux du sprint Tissot du dimanche, les courses de la catégorie reine en Europe centrale commencent toutes à 8 heures du matin.

Horaire du GP de Malaisie 2023 (heure d'Europe centrale)

Vendredi 10 novembre :

02h00 - 02h35 (35 min) : Moto3, Practice 1

02h50 - 03h30 (40 min) : Moto2, Practice 1

03h45 - 04h30 (45 min) : MotoGP, FP1



06h15 - 06h50 (35 min) : Moto3, Practice 2

07h05 - 07h45 (40 min) : Moto2, Practice 2

08.00 - 09.00 heures (60 min) : MotoGP, Practice



Samedi 11 novembre :

01h40 - 02h10 (30 min) : Moto3, Practice 3

02h25 - 02h55 (30 min) : Moto2, Practice 3

03.10 - 03.40 (30 min) : MotoGP, FP2

03.50 - 04.05 (15 min) : MotoGP, Qualifying 1

04.15 - 04.30 (15 min) : MotoGP, Qualifying 2



05.50 - 06.05 (15 min) : Moto3, qualification 1

06.15 - 06.30 (15 min) : Moto3, Qualifying 2

06.45 - 07.00 heures (15 min) : Moto2, Qualifying 1

07h10 - 07h25 (15 min) : Moto2, Qualifying 2



Heure de départ

08h00 : MotoGP Sprint (10 tours)



Dimanche 12 novembre :

03h40 - 03h50 (10 min) : MotoGP, warm-up



Heures de départ

05h00 : Course Moto3 (15 tours)

06h15 : Course Moto2 (17 tours)

08h00 : Course MotoGP (20 tours)