Horário: Sepang abre a tripla decisiva

O Campeonato do Mundo de MotoGP de 2023 está a caminhar para a final, começando com o "Grande Prémio Petronas da Malásia", três Grandes Prémios consecutivos irão decidir o resultado. O calendário para o próximo fim de semana de corridas.

O Circuito Internacional de Sepang, situado a cerca de 50 quilómetros a sul da capital malaia, Kuala Lumpur, tem 5,543 quilómetros de comprimento e cinco curvas à esquerda e dez à direita. A reta mais longa mede 920 metros. O circuito, desenhado por Hermann Tilke, recebeu o Campeonato do Mundo de Motociclismo pela primeira vez em abril de 1999.

A propósito, o piloto mais bem sucedido em Sepang continua a ser a lenda do MotoGP, Valentino Rossi, com seis vitórias na categoria rainha. O seu protegido Mooney VR46, Marco Bezzecchi, ainda tem uma hipótese remota de conquistar o título do Campeonato do Mundo de 2023, a três fins-de-semana da corrida, com 79 pontos de atraso.

No entanto, o foco está no duelo entre o atual campeão Pecco Bagnaia e Jorge Martin. Os dois ases da Ducati estão mais uma vez separados por apenas 13 pontos após o fim de semana perfeito em Buriram do desafiante da Prima Pramac Racing Team.

Bagnaia foi vitorioso no GP da Malásia do ano passado, abrindo caminho para a sua primeira vitória na categoria rainha. Martin, por outro lado, retirou-se em Sepang em 2022, mas estava na liderança na altura do acidente.

Também interessante: o Campeão do Mundo de Superbike, Álvaro Bautista, vai participar como convidado de MotoGP em Sepang na Desmosedici GP com um wildcard.

Na classe de Moto2, Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) tem boas hipóteses de festejar o título no domingo, enquanto na luta pelo Campeonato do Mundo de Moto3, quatro pilotos - Jaume Masia (Honda), Ayumu Sasaki (Husqvarna), David Alonso (GASGAS) e Dani Holgado (KTM) - ainda estão a 25 pontos a três corridas do fim.

Os fãs na Alemanha, Áustria e Suíça terão de ter em conta a diferença horária de sete horas em relação à Malásia. Uma vez que as luzes da corrida principal de MotoGP no domingo se apagam às 15h00 locais, tal como acontece com o Tissot Sprint no domingo, as corridas da categoria rainha na Europa Central começam às 8h00 em cada caso.

Calendário do GP da Malásia de 2023 (CET)

Sexta-feira, 10 de novembro:

02:00 - 02:35 (35 min): Moto3, Treino 1

02.50 - 03.30 (40 min): Moto2, Treino 1

03.45 - 04.30 (45 min): MotoGP, FP1



06h15 - 06h50 (35 min): Moto3, Treino 2

07.05 - 07.45 (40 min): Moto2, Treino 2

08.00 - 09.00 (60 min): MotoGP, Treino



Sábado, 11 de novembro:

01.40 - 02.10 (30 min): Moto3, Treino 3

02.25 - 02.55 (30 min): Moto2, Treino 3

03.10 - 03.40 (30 min): MotoGP, FP2

03.50 - 04.05 (15 min): MotoGP, Qualificação 1

04.15 - 04.30 (15 min): MotoGP, Qualificação 2



05.50 - 06.05 (15 min): Moto3, Qualificação 1

06.15 - 06.30 (15 min): Moto3, Qualificação 2

06.45 - 07.00 (15 min): Moto2, Qualificação 1

07.10 - 07.25 (15 min): Moto2, Qualificação 2



Hora de início

08.00 hrs: MotoGP Sprint (10 voltas)



Domingo, 12 de novembro:

03.40 - 03.50 (10 min): MotoGP, aquecimento



Horas de partida

05.00 hrs: Corrida de Moto3 (15 voltas)

06.15: Corrida de Moto2 (17 voltas)

08.00: Corrida de MotoGP (20 voltas)