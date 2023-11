Pecco Bagnaia (Ducati): Le qualifiche saranno decisive

Il leader del Campionato del Mondo Pecco Bagnaia è fiducioso in vista della tripletta decisiva per la lotta al titolo della MotoGP 2023. Al pilota della Ducati piace Sepang, ma sa anche su cosa deve lavorare.

"Non vedo l'ora di correre a Sepang. È una delle mie piste preferite, dove ho ottenuto risultati importanti in passato", ha sottolineato Francesco "Pecco" Bagnaia, che ha vinto il GP della Moto3 in Malesia nel 2016 in sella alla Mahindra, si è assicurato la vittoria del Campionato del Mondo Moto2 nel 2018 con un terzo posto e ha tracciato la strada per il suo primo titolo della MotoGP lo scorso anno con una vittoria.

Sepang potrebbe anche indicare la strada per la lotta al titolo in questa stagione. Il pilota della Ducati ha un vantaggio di soli 13 punti su Jorge Martin a tre Gran Premi dalla fine. Sebbene lo sfidante del Prima Pramac Racing Team sia caduto mentre era in testa a Mandalika e abbia sbagliato la scelta delle gomme a Phillip Island, lo spagnolo si è imposto a Buriram con una gara tatticamente intelligente e una vittoria combattuta.

Se Pecco vuole difendere con successo il suo numero 1, dovrà interrompere lo slancio di Martin. Il 26enne italiano ha motivo di essere fiducioso: "Nel GP di Thailandia siamo riusciti a trovare la velocità e il giusto feeling per essere di nuovo competitivi, soprattutto nella gara di domenica. Sono fiducioso di poter ritrovare questo feeling anche a Sepang".

Questo sarà particolarmente importante in termini di posizione in griglia. Bagnaia è in attesa di una pole position dal GP di Catalunya, mentre il suo rivale per il titolo Martin è stato in testa alla griglia quattro volte negli ultimi sei weekend di gara dopo Misano.

"Sarà fondamentale recuperare la nostra forza in qualifica per partire davanti in gara", dice il leader del campionato mondiale, che si è addirittura bloccato nella Q1 a Mandalika e recentemente si è dovuto accontentare del sesto posto in griglia a Buriram.

Tuttavia, a Pecco non si può più togliere la chiave di una BMW XM Label Red come miglior qualificata della stagione.

Risultato gara MotoGP, Buriram (29/10):

1° Martin, Ducati, 26 giri in 39:40.045 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec.

3° Binder*, KTM, + 0,114

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5° Quartararo, Yamaha, + 4,550

6° Marc Márquez, Honda, + 5.362

7° Marini, Ducati, + 6.778

8° Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9° Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10° Zarco, Ducati, + 9.377

11° Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12° Mir, Honda, + 11.990

13° Bastianini, Ducati, + 12.323

14° Nakagami, Honda, +14.537

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16° Miller, KTM, + 17,640

17° Augusto Fernández, KTM, +21.307

18° Pol Espargaró, KTM, +21.435

- Viñales, Aprilia, 3 giri in meno

- Alex Márquez, Ducati, 14 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 20 giri indietro



*= 1 posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (2a infrazione stagionale alla pressione degli pneumatici)

Risultato MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, +10.356

13° Bastianini, Ducati, +12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 33 gare su 39:

1° Bagnaia, 389 punti. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Augusto Fernández 76. 16. Augusto Márquez 76. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 589 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Campionato mondiale a squadre:

1. Prima Pramac Racing, 570 punti. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.