Jorge Lorenzo à propos de Valentino Rossi : "Il était au zénith".

Même après leur glorieuse carrière, Jorge Lorenzo (36 ans) et Valentino Rossi (44 ans) ont un point commun. Comme Rossi, Lorenzo s'est consacré à la course automobile. Comme l'année précédente, l'Espagnol a participé en 2023 à différentes coupes Porsche dans toute l'Europe.

Le Tessinois d'adoption Lorenzo était récemment l'invité du talk-show de la présentatrice de télévision italienne Maria Arreghini, où il a volontiers parlé de son ancienne rivalité avec le neuvième champion.

Avant cela, la présentatrice a lu une déclaration de Rossi dans laquelle il parle de sa relation avec Lorenzo avec respect. On pouvait notamment y lire : "Nous nous sommes disputés et aussi réconciliés... Nous étions une sorte de couple d'amoureux avec une sacrée flamme. Mais il était aussi pour moi l'adversaire avec lequel j'ai passé les moments les plus amusants".

"J'aime bien ça - Vale a presque présenté notre relation comme celle d'un couple marié", rétorque Lorenzo aux lignes qu'il vient de lire. "Mais au début, je pense que nous ne nous aimions pas beaucoup. C'était clair : Valentino était alors au zénith de sa carrière - il était comme Dieu !"

"Valentino ne voulait pas d'un jeune pilote à ses côtés. Il a tout fait pour que je n'apprenne rien - c'est là qu'est arrivé le mur et tout le reste", se souvient Lorenzo à propos de la première phase des deux adversaires au sein de l'équipe d'usine Yamaha MotoGP.

"Ensuite, Valentino est parti chez Ducati et moi aussi, plus tard, chez Ducati. Plus nous étions séparés, plus nous nous entendions bien", a expliqué le Majorquin. "En tant que coéquipiers, nous étions des concurrents et des rivaux acharnés - je dirais presque des ennemis. Chacun voulait battre l'autre !"

Lorenzo sait aussi bien situer la nouvelle situation : "Entre-temps, nous avons tous les deux arrêté. La relation a donc logiquement aussi complètement changé. Car plus personne ne doit protéger les secrets de l'autre".