Jorge Lorenzo su Valentino Rossi: "Era al suo massimo".

Jorge Lorenzo (36) e Valentino Rossi (44) hanno una cosa in comune, anche dopo le loro illustri carriere. Come Rossi, Lorenzo si è dedicato alle corse automobilistiche. Come l'anno scorso, anche nel 2023 lo spagnolo ha partecipato a diverse Porsche Cup in tutta Europa.

Lorenzo, ticinese per scelta, è stato recentemente ospite del talk show della conduttrice televisiva italiana Maria Arreghini, dove si è aperto volentieri sulla sua ex rivalità con il nove volte campione.

Prima, la conduttrice ha letto una dichiarazione di Rossi in cui parlava del suo rapporto con Lorenzo con rispetto. Tra le altre cose, ha detto: "Abbiamo discusso e fatto pace... Eravamo una specie di amanti con un bel fuoco. Ma è stato anche l'avversario con cui mi sono divertito di più".

"Mi piace - Vale ha ritratto il nostro rapporto quasi come quello di una coppia sposata", ha risposto Lorenzo alle righe lette. "Ma non credo che all'inizio ci piacessimo così tanto. Questo era chiaro: Valentino era all'apice della sua carriera allora, era come Dio!".

"Valentino non voleva un giovane pilota al suo fianco. Faceva di tutto perché io non potessi imparare nulla - poi è arrivato il muro e tutto il resto", ricorda Lorenzo a proposito della prima fase dei due rivali nel team Yamaha MotoGP.

"Poi Valentino è passato alla Ducati e successivamente anch'io sono passato alla Ducati. Più eravamo distanti, più andavamo d'accordo", ha detto il maiorchino. "Come compagni di squadra, eravamo concorrenti e rivali accaniti, direi quasi nemici. Ognuno voleva battere l'altro!".

Anche Lorenzo sa come classificare la nuova situazione: "Ormai ci siamo ritirati entrambi. Logicamente, il rapporto è cambiato completamente. Perché nessuno deve più avere segreti per l'altro".