Jorge Lorenzo sobre Valentino Rossi: "Ele estava no seu auge"

O pentacampeão mundial Jorge Lorenzo fala sobre a sua antiga rivalidade com o ícone do MotoGP Valentino Rossi e descreve também como a situação entre os arqui-inimigos se foi atenuando ao longo do tempo.

Jorge Lorenzo (36) e Valentino Rossi (44) têm uma coisa em comum, mesmo depois das suas ilustres carreiras. Tal como Rossi, Lorenzo tem-se dedicado ao automobilismo. Tal como no ano anterior, o espanhol também competiu em várias Porsche Cups em toda a Europa em 2023.

Lorenzo, que é de Ticino por opção, foi recentemente convidado do talk show da apresentadora de televisão italiana Maria Arreghini, onde se abriu de bom grado sobre a sua antiga rivalidade com o nove vezes campeão.

Antes disso, a apresentadora leu uma declaração de Rossi na qual ele falava sobre sua relação com Lorenzo com respeito. Entre outras coisas, dizia: "Discutimos e voltámos a fazer as pazes... Éramos uma espécie de amantes com muito fogo. Mas ele foi também o adversário com quem mais me diverti".

"Gosto disso - Vale retratou a nossa relação quase como a de um casal", respondeu Lorenzo às linhas lidas. "Mas acho que, no início, não gostávamos assim tanto um do outro. Isso era claro: Valentino estava no auge da sua carreira nessa altura - ele era como Deus!"

"O Valentino não queria um jovem piloto ao seu lado. Ele fez tudo para que eu não aprendesse nada - depois veio o muro e tudo", recorda Lorenzo sobre a primeira fase dos dois rivais na equipa de trabalho da Yamaha MotoGP.

"Depois o Valentino foi para a Ducati e mais tarde eu também fui para a Ducati. Quanto mais afastados estávamos, melhor nos dávamos um com o outro", disse o maiorquino. "Como companheiros de equipa, éramos concorrentes e rivais ferozes - quase diria inimigos. Todos queriam vencer os outros!"

Lorenzo também sabe como categorizar a nova situação: "Neste momento, já estamos ambos reformados. Logicamente, a relação mudou completamente. Porque já ninguém tem de guardar segredos um do outro".