Cecconi: Álvaro Bautista non riempie solo la griglia di partenza

Il prossimo atto della lotta per il titolo della MotoGP non è l'unica fonte di eccitazione in vista del GP della Malesia: cosa ci si aspetta dal Campione del Mondo Superbike Álvaro Bautista nella sua apparizione come wildcard sulla Desmosedici GP?

Sepang è stata subito presa in considerazione per la partenza come ospite di Álvaro Bautista perché, in primo luogo, l'incontro in Malesia si svolge dopo la finale del Campionato mondiale Superbike 2023 e, in secondo luogo, la pista di 5,5 chilometri è adatta allo spagnolo: qui ha vinto nel 2006 sulla strada verso il titolo nella classe 125cc e nel 2008 nella classe 250cc. Nella classe regina, è arrivato due volte quinto al GP di Malesia (2010 su Suzuki e 2013 su Honda).

L'ormai 38enne ha completato la sua ultima stagione completa in MotoGP nel 2018 con la Ducati. Bautista non arriva certo impreparato in Malesia. Il due volte campione del mondo Superbike ha avuto l'opportunità di testare l'attuale MotoGP Ducati in diverse occasioni e ha brillato con tempi sul giro competitivi. Ci si aspetta che lo spagnolo faccia bene anche questo fine settimana.

"Álvaro non va lì per riempire la griglia di partenza", dice il suo capo Aruba Stefano Cecconi. "Ha fatto un test come premio e si è divertito. Poi Álvaro ha fatto un secondo test per caso. Credo che da allora stia pensando segretamente a qualcosa di grande e non parteciperà a Sepang solo per divertimento".

Cecconi non crede in una ripetizione di Valencia 2006, quando la leggenda della Superbike Troy Bayliss è intervenuto come sostituto e ha conquistato clamorosamente la sua unica vittoria in MotoGP. "Ovviamente non si può puntare alla vittoria in un singolo evento. Allo stesso tempo, credo che si aspetti di essere forte su questa pista, soprattutto quando farà caldo", ha pensato Cecconi. "Non ha pressione perché la stagione Superbike è finita. Può godersi la wildcard senza preoccuparsi del suo campionato. Sarà divertente per lui".

L'asticella è alta per Bautista: il suo compagno di lunga data e collaudatore KTM Dani Pedrosa ha ottenuto due quarti posti nella gara sprint e in quella principale nell'ultima uscita della wildcard a Misano.