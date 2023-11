Cecconi: Álvaro Bautista não se limita a preencher a grelha

O próximo ato na luta pelo título de MotoGP não é a única fonte de excitação antes do GP da Malásia: O que se pode esperar do Campeão do Mundo de Superbike Álvaro Bautista na sua participação como wildcard na Desmosedici GP?

Sepang rapidamente se tornou o foco do convidado de Álvaro Bautista porque, em primeiro lugar, o encontro na Malásia tem lugar após a final do Campeonato do Mundo de Superbike de 2023 e, em segundo lugar, a pista de 5,5 quilómetros é adequada para o espanhol: ele venceu aqui em 2006 no seu caminho para o título na classe de 125cc e em 2008 na classe de 250cc. Na categoria rainha, ele terminou em quinto lugar duas vezes no GP da Malásia (2010 com a Suzuki e 2013 com a Honda).

O piloto de 38 anos completou a sua última época completa no MotoGP em 2018 com a Ducati. Bautista não está certamente a viajar para a Malásia sem estar preparado. O bicampeão mundial de Superbike teve a oportunidade de testar a atual Ducati de MotoGP em várias ocasiões e brilhou com tempos de volta competitivos. Também se espera que o espanhol tenha um bom desempenho neste fim de semana.

"O Álvaro não vai para lá para encher a grelha," diz o seu patrão da Aruba, Stefano Cecconi. "Ele teve um teste como prémio e gostou. Depois disso, o Álvaro fez um segundo teste por acaso. Acho que ele tem estado a pensar secretamente em algo grande desde então e não vai competir em Sepang apenas por diversão."

Cecconi não acredita numa repetição de Valência 2006, quando a lenda das Superbikes, Troy Bayliss, entrou como substituto e conquistou de forma sensacional a sua única vitória no MotoGP. "É claro que não se pode almejar a vitória num único evento. Ao mesmo tempo, acho que ele espera ser forte nesta pista - especialmente quando vai estar quente", ponderou Cecconi. "Ele não tem pressão porque a época de Superbike terminou. Ele pode desfrutar do wildcard sem se preocupar com o seu próprio campeonato. Isso vai ser divertido para ele."

A fasquia está alta para Bautista: O seu companheiro de longa data e piloto de testes da KTM, Dani Pedrosa, conseguiu dois quartos lugares no sprint e na corrida principal na sua mais recente saída do wildcard em Misano.