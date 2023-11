Triste : MotoGP uniquement sur SKY en télévision payante

Le chat est maintenant sorti du sac - et les fans allemands de GP doivent avaler une pilule amère. Comme l'intérêt des chaînes telles que ARD, ZDF, Pro7.sat1 et RTL était faible en raison de l'absence d'as allemands et que ServusTV se retire du marché allemand, l'ère de la télévision gratuite MotoGP est désormais terminée en Allemagne également.

Après de longues tergiversations, Dorna Sports et Sky Deutschland ont annoncé aujourd'hui un contrat à long terme concernant les droits de télévision en direct du MotoGP. L'accord débute en 2024 et met fin à l'ère des droits de direct allemands de ServusTV, mais les Grand Prix ne seront plus diffusés que sur la télévision payante - les droits de direct sont valables pour l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. Sky diffusera toutes les courses MotoGP du dimanche et les Tissot Sprint Races, ainsi que les qualifications et les sessions d'entraînement.

Dans le cadre du nouvel accord, Sky Sport diffusera également une couverture en direct de toutes les courses de Moto2 et Moto3, ainsi que les compétitions du Championnat du monde FIM Enel MotoE.

Sky Sport offrira également des chaînes librement sélectionnables pour le MotoGP, y compris des caméras embarquées, des chaînes de données et des images en vue d'hélicoptère.