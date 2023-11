Tristezza: la MotoGP ora solo sulla pay TV di SKY

Nelle ultime settimane è già emerso che Dorna non raggiungerà un accordo con i canali televisivi premium tedeschi sulla TV gratuita. Di conseguenza, le trasmissioni saranno ora trasmesse dalla pay-TV SKY.

Ora il gatto è fuori dal sacco e i fan del GP tedesco devono ingoiare un boccone amaro. Poiché l'interesse di emittenti come ARD, ZDF, Pro7.sat1 e RTL era scarso a causa della mancanza di assi tedeschi e ServusTV si sta ritirando dal mercato tedesco, l'era della televisione gratuita del MotoGP è ora finita anche in Germania.

Dopo un lungo tira e molla, Dorna Sports e Sky Deutschland hanno annunciato oggi un contratto a lungo termine per i diritti televisivi della MotoGP. L'accordo ha inizio nel 2024 e pone fine all'era dei diritti televisivi tedeschi in diretta di ServusTV, anche se i Gran Premi saranno trasmessi solo dalla pay TV - i diritti in diretta si applicano a Germania, Austria e Svizzera. Sky trasmetterà tutte le gare di MotoGP della domenica e le Tissot Sprint Races, oltre alle qualifiche e alle sessioni di prove.

Nell'ambito del nuovo accordo, Sky Sport trasmetterà in diretta anche tutte le gare della Moto2 e della Moto3, nonché gli eventi del Campionato Mondiale FIM Enel MotoE.

Sky Sport offrirà anche canali personalizzabili per la MotoGP, tra cui telecamere di bordo, canali dati e viste dall'elicottero.