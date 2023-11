Triste: MotoGP agora só na SKY pay TV

Nas últimas semanas, já se tornou evidente que a Dorna não chegará a um acordo com os canais alemães de televisão premium sobre a televisão gratuita. Por conseguinte, as transmissões passarão a ser efectuadas na televisão por assinatura SKY.

Agora o gato está fora do saco - e os fãs do GP da Alemanha têm de engolir uma pílula amarga. Uma vez que o interesse de emissoras como a ARD, ZDF, Pro7.sat1 e RTL foi reduzido devido à falta de ases alemães e a ServusTV está a retirar-se do mercado alemão, a era da televisão gratuita do MotoGP também terminou na Alemanha.

Após um longo processo de negociações, a Dorna Sports e a Sky Deutschland anunciaram hoje um contrato de longo prazo relativo aos direitos de transmissão televisiva em direto do MotoGP. O acordo tem início em 2024 e põe fim à era dos direitos de transmissão em direto da ServusTV na Alemanha, embora o Grande Prémio só seja transmitido na televisão paga - os direitos de transmissão em direto aplicam-se à Alemanha, Áustria e Suíça. A Sky transmitirá todas as corridas de MotoGP no domingo e as corridas Tissot Sprint, bem como as sessões de qualificação e de treinos.

No âmbito do novo acordo, a Sky Sport irá também transmitir em direto todas as corridas de Moto2 e Moto3, bem como os eventos do Campeonato do Mundo FIM Enel MotoE.

A Sky Sport irá também oferecer canais personalizáveis para o MotoGP, incluindo câmaras a bordo, canais de dados e vistas de helicóptero.