Marc Márquez: "HRC debe invertir primero en la moto

"Mis expectativas son bajas", admitió Marc Márquez abiertamente el jueves antes del GP de Malasia. "Como en las carreras anteriores, veremos dónde estamos el viernes. Pero aquí y en Qatar ya nos podemos imaginar que son dos circuitos en los que he tenido problemas en el pasado, no sólo la moto, sino también yo con mi estilo de pilotaje. Así que tengo que estar concentrado y encontrar la manera de pilotar de la mejor manera posible. Después vendrá Valencia, una pista mejor para mi estilo de pilotaje".

Al seis veces campeón de MotoGP sólo le quedan tres fines de semana de carrera como piloto oficial del Repsol Honda, y aunque últimamente ha mostrado repetidamente destellos de su habilidad sobre la revoltosa RC213V, las condiciones para una despedida digna no son muy prometedoras, también a la vista de los circuitos que quedan en el calendario (Doha y Valencia siguen a Sepang).

"Sí... Lo bueno es que me siento bien sobre la moto. Intento rendir de la mejor manera posible", dijo el español de 30 años. "E intentaré hacerlo en estas tres últimas carreras porque es la mejor manera de agradecérselo a Honda y a mi equipo. Pero también hice buenas carreras en Buriram, estuve más cerca pero aún lejos. Pero sí, seguiré empujando porque es la mejor manera de prepararme para la próxima temporada", dijo Marc, que ya mira hacia su futuro con el equipo cliente Ducati de Gresini Racing.

Por supuesto, su principal objetivo ya no es el desarrollo de la RC213V. Pero, ¿qué es lo que más necesitaría Honda desde la perspectiva del 59 veces ganador de MotoGP? "Eso es difícil de entender. Si tuviera la llave, la usaría y me quedaría con Honda. Es difícil. Como piloto, naturalmente intento hacer mis comentarios y decir a los ingenieros dónde estamos perdiendo. Pero no soy ingeniero para decir dónde está el problema. Probamos cosas diferentes y los problemas siguen siendo los mismos. Trabajan muy duro, pero necesitan tiempo para entender exactamente dónde está el problema".

"Perdemos mucho a la salida de la curva. Ganamos un poco más en la entrada de la curva", profundizó Márquez cuando se le preguntó. "Pero siempre es una consecuencia y también es un comentario habitual de los pilotos: 'Lo gano en frenada y lo pierdo en aceleración'. A veces es difícil de entender. Porque si entras rápido en la curva, saldrás más despacio. Pero si entramos en la curva más despacio, no saldremos de la curva más rápido porque nos falta tracción. Ese es el aspecto en el que intentan encontrar el camino a seguir".

Se rumorea que Fermín Aldeguer, de 18 años, sexto en la clasificación de Moto2 tras su victoria en Buriram, es su posible sucesor en el equipo oficial de Honda. Márquez no quiso dar una respuesta clara sobre si un novato era la opción correcta para HRC en la situación actual. Pero sí dijo lo siguiente: "Depende de la estrategia que quieran seguir. No voy a entrar en esos planes porque los respeto. Por supuesto que están tratando de hacer lo mejor para el proyecto, y lo mejor para el proyecto es invertir el dinero en la moto. Creo en ello. Porque no tiene sentido tener al mejor piloto del campo si tienes una moto que no funciona bien en este momento. En primer lugar, necesitas la moto y luego tienes que conseguir el mejor piloto, no importa quién sea. Esa es mi opinión. Ellos tienen su propia estrategia. La conozco un poco, pero no voy a comentar nada. Si tienen algo que decir, lo harán".

Resultado de la carrera de MotoGP, Buriram (29/10):

1º Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40.045 min

2º Bagnaia, Ducati, + 0.253 seg

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4.550

6º Marc Márquez, Honda, + 5.362

7º Marini, Ducati, + 6.778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10º Zarco, Ducati, + 9.377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12º Mir, Honda, + 11.990

13º Bastianini, Ducati, + 12.323

14º Nakagami, Honda, +14.537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16º Miller, KTM, + 17.640

17º Augusto Fernández, KTM, +21.307

18º Pol Espargaró, KTM, +21.435

- Viñales, Aprilia, 3 vueltas abajo

- Alex Márquez, Ducati, 14 vueltas detrás

- Oliveira, Aprilia, 20 vueltas detrás



*= 1 puesto atrás ("límites de pista" en la última vuelta)

**= 3 segundos de penalización (2ª infracción de presión de neumáticos de la temporada)

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41.593 min

2º Binder, KTM, + 0.933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1.841

4º Marc Márquez, Honda, + 3.503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7º Bagnaia, Ducati, + 4.121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9. Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, +10.356

13º Bastianini, Ducati, +12.312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, +15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22.675

19º Nakagami, Honda, + 37.854

FUERA: Di Giannantonio (embrague), Augusto Fernández (caída)

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 33 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 389 puntos. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández (caída). Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 589 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 570 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.