Marc Márquez : le HRC doit d'abord investir dans la moto

"Mes attentes sont faibles", a reconnu sans détour Marc Márquez jeudi à la veille du GP de Malaisie. "Comme pour les courses précédentes, nous verrons où nous en sommes vendredi. Mais ici et au Qatar, nous pouvons déjà imaginer que ce sont deux circuits sur lesquels j'ai eu des problèmes dans le passé - pas seulement la moto, mais aussi moi avec mon style de pilotage. Je dois donc rester concentré et trouver le moyen de rouler de la meilleure manière possible. Ensuite, il y aura Valence, un circuit plus adapté à mon style de pilotage".

Il ne reste plus que trois week-ends de course au sextuple champion du monde MotoGP en tant que pilote officiel Repsol Honda et, bien qu'il ait récemment fait preuve d'un talent certain au guidon de la récalcitrante RC213V, les conditions pour des adieux dignes de ce nom sont peu prometteuses, même au vu des circuits restants au calendrier (après Sepang, il y aura Doha et Valence).

"Oui... La bonne nouvelle, c'est que je me sens bien sur la moto. J'essaie de performer de la meilleure manière possible", a déclaré l'Espagnol de 30 ans à ce sujet. "Et je vais essayer de le faire lors de ces trois dernières courses, parce que c'est la meilleure façon de remercier Honda et mon équipe. Cela dit, j'ai aussi fait de bonnes courses à Buriram, j'étais certes plus proche, mais toujours aussi loin. Mais oui, je vais continuer à pousser parce que c'est le meilleur moyen de préparer la saison prochaine", a déclaré Marc en pensant à son avenir au sein du team client Ducati de Gresini Racing.

Le développement de la RC213V n'est donc plus son objectif principal. Mais de quoi Honda aurait-elle le plus besoin du point de vue de l'homme aux 59 victoires en MotoGP ? "C'est difficile à comprendre. Si j'avais la clé, je l'utiliserais et je resterais chez Honda. C'est difficile. En tant que pilote, j'essaie bien sûr de faire mes commentaires et de dire aux ingénieurs où nous perdons. Mais je ne suis pas ingénieur pour dire où se situe le problème. Nous essayons différentes choses et les problèmes restent les mêmes. Ils travaillent très dur, mais ont besoin de temps pour comprendre exactement où se situe le problème".

"En sortie de virage, nous perdons particulièrement beaucoup. En entrée de virage, nous gagnons un peu plus", a expliqué Márquez en réponse à une question. "Mais c'est toujours une conséquence et c'est un feedback très répandu chez les pilotes : 'Je les récupère au freinage et je les perds à l'accélération'. C'est aussi parfois difficile à comprendre. Car si tu entres rapidement dans un virage, tu en sortiras plus lentement. Mais si nous entrons plus lentement dans le virage, nous ne sortirons pas plus vite du virage, car nous manquons de traction. C'est l'aspect sur lequel ils essaient de trouver la voie pour l'avenir".

Fermín Aldeguer, âgé de 18 ans seulement et sixième du classement Moto2 après sa victoire à Buriram, est considéré comme son possible successeur au sein de l'équipe d'usine Honda. Márquez n'a pas voulu répondre clairement à la question de savoir si un rookie était la bonne option pour HRC dans la situation actuelle. Mais il a laissé entendre que "cela dépend de la stratégie qu'ils veulent suivre. Je ne vais pas entrer dans leurs plans parce que je les respecte. Bien sûr, ils essaient de faire au mieux pour le projet - et le mieux pour le projet est d'investir l'argent dans la moto. C'est ce que je crois. Car il ne sert à rien d'avoir le meilleur pilote du peloton si vous avez une moto qui ne fonctionne pas bien pour le moment. D'abord, il faut la moto et ensuite, il faut aller chercher le meilleur pilote, quel qu'il soit actuellement. C'est mon avis. Ils ont leur propre stratégie. Je suis un peu au courant, mais je ne ferai pas de commentaires. S'ils ont quelque chose à dire, ils le feront".

Résultat de la course MotoGP, Buriram (29.10.) :

1. Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40,045 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 tours de retard

- Alex Márquez, Ducati, 14 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 20 tours de retard



*= 1 place en arrière ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (2e infraction de la saison pour la pression des pneus)

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min.

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 33 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 389 points. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 589 points (champion du monde). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 570 points. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.