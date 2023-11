Marc Márquez: HRC deve investire prima di tutto nella moto

"Le mie aspettative sono basse", ha ammesso apertamente Marc Márquez giovedì in vista del GP della Malesia. "Come nelle gare precedenti, vedremo a che punto siamo venerdì. Ma qui e in Qatar possiamo già immaginare che si tratta di due piste dove in passato ho avuto problemi, non solo con la moto, ma anche con il mio stile di guida. Devo quindi essere concentrato e trovare il modo di guidare nel miglior modo possibile. Poi ci sarà Valencia, una pista più adatta al mio stile di guida".

Al sei volte campione della MotoGP restano solo tre weekend di gara come pilota ufficiale Repsol Honda e, sebbene negli ultimi tempi abbia più volte mostrato sprazzi della sua abilità in sella alla indisciplinata RC213V, le premesse per un addio degno di nota non sono molto promettenti, anche in considerazione dei restanti circuiti in calendario (Doha e Valencia seguono Sepang).

"Sì... La cosa positiva è che mi sento bene sulla moto. Sto cercando di fare il meglio possibile", ha detto il 30enne spagnolo. "E cercherò di farlo in queste ultime tre gare perché è il modo migliore per ringraziare la Honda e la mia squadra. Ma anche a Buriram ho corso una buona gara, ero più vicino ma ancora lontano. Ma sì, continuerò a spingere perché è il modo migliore per prepararmi alla prossima stagione", ha detto Marc, guardando già al suo futuro con il team clienti Ducati di Gresini Racing.

Naturalmente, il suo obiettivo principale non è più lo sviluppo della RC213V. Ma cosa serve di più alla Honda dal punto di vista del 59 volte vincitore della MotoGP? "È difficile da capire. Se avessi la chiave, la userei e rimarrei con Honda. È difficile. Come pilota, naturalmente cerco di fare i miei commenti e di dire agli ingegneri dove stiamo perdendo. Ma non sono un ingegnere per dire dove sta il problema. Proviamo cose diverse e i problemi rimangono gli stessi. Lavorano molto duramente, ma hanno bisogno di tempo per capire esattamente dove sta il problema".

"Perdiamo molto all'uscita della curva. Guadagniamo un po' di più in entrata di curva", ha precisato Márquez quando gli è stato chiesto. "Ma è sempre una conseguenza e questo è anche un feedback comune dei piloti: 'Guadagno in frenata e perdo in accelerazione'. A volte è difficile da capire. Perché se si entra in curva velocemente, si esce dalla curva più lentamente. Ma se entriamo in curva più lentamente, non usciremo dalla curva più velocemente perché ci manca la trazione. Questo è l'aspetto in cui si cerca di trovare la strada da seguire".

Il diciottenne Fermín Aldeguer, sesto nella classifica della Moto2 dopo la vittoria di Buriram, si dice sia il suo possibile successore nel team Honda works. Márquez non ha voluto dare una risposta chiara se un rookie sia la scelta giusta per la HRC nella situazione attuale. Ma ha detto questo: "Dipende dalla strategia che vogliono perseguire. Non voglio entrare nel merito di questi piani perché li rispetto. Naturalmente stanno cercando di fare il meglio per il progetto - e il meglio per il progetto è investire i soldi nella moto. Io credo in questo. Perché non ha senso avere il miglior corridore sul campo se hai una moto che al momento non funziona bene. Prima di tutto, serve la moto e poi bisogna trovare il miglior pilota, non importa chi sia. Questa è la mia opinione. Hanno la loro strategia. Ne so qualcosa, ma non ho intenzione di commentarla. Se avranno qualcosa da dire, lo faranno".

Risultati gara MotoGP, Buriram (29/10):

1° Martin, Ducati, 26 giri in 39:40.045 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec.

3° Binder*, KTM, + 0,114

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5° Quartararo, Yamaha, + 4,550

6° Marc Márquez, Honda, + 5.362

7° Marini, Ducati, + 6.778

8° Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9° Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10° Zarco, Ducati, + 9.377

11° Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12° Mir, Honda, + 11.990

13° Bastianini, Ducati, + 12.323

14° Nakagami, Honda, +14.537

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16° Miller, KTM, + 17,640

17° Augusto Fernández, KTM, +21.307

18° Pol Espargaró, KTM, +21.435

- Viñales, Aprilia, 3 giri in meno

- Alex Márquez, Ducati, 14 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 20 giri indietro



*= 1 posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (2a infrazione stagionale alla pressione degli pneumatici)

Risultato MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, +10.356

13° Bastianini, Ducati, +12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 33 gare su 39:

1° Bagnaia, 389 punti. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Augusto Fernández 76. 16. Augusto Márquez 76. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 589 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Campionato mondiale a squadre:

1. Prima Pramac Racing, 570 punti. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.