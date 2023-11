Marc Márquez: HRC deve investir primeiro na mota

Marc Márquez sublinhou em Sepang que vai continuar a esforçar-se nas suas últimas corridas com a Honda, mesmo que as hipóteses de sucesso sejam reduzidas. Também foi questionado sobre o seu possível sucessor, Fermín Aldeguer.

"As minhas expectativas são baixas," admitiu Marc Márquez abertamente na quinta-feira antes do GP da Malásia. "Como nas corridas anteriores, veremos onde estamos na sexta-feira. Mas aqui e no Qatar já podemos imaginar que estas são duas pistas onde tive problemas no passado - não apenas a moto, mas também eu com o meu estilo de pilotagem. Por isso, tenho de estar concentrado e encontrar a melhor forma de pilotar. Depois disso vem Valência, uma pista melhor para o meu estilo de pilotagem."

O hexacampeão de MotoGP só tem mais três fins-de-semana de corrida como piloto de fábrica da Repsol Honda - e apesar de ter mostrado repetidamente flashes da sua capacidade na indisciplinada RC213V recentemente, as condições para uma despedida adequada não são muito promissoras, também tendo em conta as restantes pistas do calendário (Doha e Valência seguem Sepang).

"Sim... O bom é que me sinto bem com a moto. Estou a tentar ter o melhor desempenho possível", disse o espanhol de 30 anos. "E vou tentar fazê-lo nestas últimas três corridas porque é a melhor forma de agradecer à Honda e à minha equipa. Mas também fiz boas corridas em Buriram, estava mais perto mas ainda estava longe. Mas sim, vou continuar a esforçar-me porque é a melhor forma de me preparar para a próxima época," disse Marc, já a pensar no seu futuro com a equipa cliente da Ducati, a Gresini Racing.

Claro que o seu foco principal já não está no desenvolvimento da RC213V. Mas o que é que a Honda mais precisa na perspetiva do 59 vezes vencedor do MotoGP? "Isso é difícil de entender. Se eu tivesse a chave, usá-la-ia e ficaria com a Honda. É difícil. Como piloto, tento naturalmente fazer os meus comentários e dizer aos engenheiros onde estamos a perder. Mas não sou um engenheiro para dizer onde está o problema. Tentamos coisas diferentes e os problemas continuam a ser os mesmos. Eles trabalham muito, mas precisam de tempo para perceber exatamente onde está o problema."

"Perdemos muito na saída da curva. Ganhamos um pouco mais na entrada da curva," Márquez entrou em mais detalhes quando perguntado. "Mas é sempre uma consequência e esse é também um feedback comum dos pilotos: 'Ganho nos travões e perco na aceleração'. Isto é por vezes difícil de compreender. Porque se entrarmos na curva rapidamente, saímos da curva mais lentamente. Mas se entrarmos na curva mais devagar, não vamos sair da curva mais depressa porque nos falta tração. É nesse aspeto que eles estão a tentar encontrar o caminho a seguir".

Fermín Aldeguer, de 18 anos, sexto na classificação de Moto2 após a sua vitória em Buriram, é apontado como possível sucessor na equipa de trabalho da Honda. Márquez não quis dar uma resposta clara sobre se um novato era a opção certa para a HRC na situação atual. Mas disse o seguinte: "Depende da estratégia que eles querem seguir. Não vou falar sobre esses planos porque os respeito. Claro que eles estão a tentar fazer o melhor para o projeto - e o melhor para o projeto é investir o dinheiro na moto. Acredito nisso. Porque não vale a pena ter o melhor piloto em campo se tivermos uma bicicleta que não está a funcionar bem neste momento. Em primeiro lugar, precisamos da mota e depois temos de arranjar o melhor piloto, seja ele quem for. É essa a minha opinião. Eles têm a sua própria estratégia. Sei um pouco sobre ela, mas não a vou comentar. Se eles tiverem algo a dizer, dirão."

Resultado da corrida de MotoGP, Buriram (29/10):

1º Martin, Ducati, 26 rdn em 39:40.045 min

2º Bagnaia, Ducati, + 0,253 seg

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4,550

6º Marc Márquez, Honda, + 5,362

7º Marini, Ducati, + 6,778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10º Zarco, Ducati, + 9,377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12º Mir, Honda, + 11,990

13º Bastianini, Ducati, + 12,323

14º Nakagami, Honda, +14,537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16º Miller, KTM, + 17,640

17º Augusto Fernández, KTM, +21,307

18º Pol Espargaró, KTM, +21,435

- Viñales, Aprilia, 3 voltas abaixo

- Alex Márquez, Ducati, 14 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, menos 20 voltas



*= 1 lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= penalização de 3 segundos (2ª infração à pressão dos pneus da época)

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 rdn em 19:41.593 min

2º Binder, KTM, + 0,933 seg

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7,323

10º Miller, KTM, + 9,240

11º Quartararo, Yamaha, + 9,339

12º Mir, Honda, +10,356

13º Bastianini, Ducati, +12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17º Oliveira, Aprilia, + 17,753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 33 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 389 pontos. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 589 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 570 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.