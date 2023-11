Fabio Di Giannantonio: "MotoGP sigue siendo una prioridad

Fabio Di Giannantonio se había marchado de Buriram con la esperanza de poder anunciar buenas noticias sobre su futuro dos semanas más tarde en Sepang. El jueves anterior al GP de Malasia, sin embargo, aún no había ningún avance que comunicar: "No hay noticias, estamos trabajando en ello, pero de momento la situación sigue siendo la misma que en el último fin de semana de carreras."

¿No sabe el propio "Diggia" qué hará el año que viene? "No", aseguró el italiano, que sin embargo se mostró muy animado.

Di Giannantonio era considerado el candidato más prometedor para suceder a Márquez en el equipo oficial Repsol Honda tras su tercer puesto en el GP de Australia como muy tarde, pero entonces se filtró que HRC también estaba negociando con el español de 18 años Fermín Aldeguer, que recientemente ganó el GP de Moto2 en Buriram.

Cuando se le preguntó por alternativas a la categoría de MotoGP, Diggia respondió entre risas: "Ohvale quizás... ¿O portavoz de prensa? No, estamos trabajando en MotoGP con mi equipo. Mi prioridad, como siempre he dicho, es permanecer en MotoGP. Sólo cuando esté 100% claro que no puedo seguir en MotoGP trabajaremos en otra cosa. El objetivo en este momento es estar en MotoGP. Eso es todo".

¿Las posibilidades son mejores o peores que en el GP de Tailandia? "Un término medio, estamos trabajando en ello", no se cansa de subrayar el romano de 25 años. "Entonces, ¿eso es todo por la entrevista? Hasta mañana", añadió entre risas.

Sin embargo, la ronda de prensa del piloto del Gresini Ducati no terminó tan rápido. Después de todo, hay otra buena oportunidad sobre el papel en Sepang. "Sí, desde luego. También fui bastante rápido en el test de principios de año. Así que ésta es la primera carrera en la que podemos trabajar con datos útiles. Hasta ahora, siempre hemos cerrado los ojos a los datos del año anterior y lo hemos borrado todo. Por eso creo que aquí tenemos una buena oportunidad para trabajar con los datos que ya tenemos y quizás mostrar un buen rendimiento."

"Yo también quiero hacerlo porque sé que ahora tengo un buen paquete y una gran moto", añadió Diggia. "Trabajamos muy bien en el equipo, disfruto al 100% y doy el máximo para dejar al equipo y a Ducati con una buena sensación".

El hecho de que sus resultados en los tres últimos fines de semana de carrera de la temporada probablemente ya no tengan una gran repercusión en su futuro no afecta al actual duodécimo clasificado en el Campeonato del Mundo, dijo. Porque: "Nunca he estado realmente bajo presión cuando estoy encima de la moto. Entonces sólo pienso en mí y en sacar lo mejor de cada sesión y de cada carrera. Por supuesto, el objetivo siempre es ganar cada carrera, pero eso no siempre es posible. Creo que hoy en día en MotoGP algunas cosas están sucediendo de una manera extraña o nueva. Sólo intento hacerlo lo mejor posible y ser positivo de cara al futuro".

Resultado carrera MotoGP, Buriram (29/10):

1º Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40.045 min

2º Bagnaia, Ducati, + 0.253 seg

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4.550

6º Marc Márquez, Honda, + 5.362

7º Marini, Ducati, + 6.778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10º Zarco, Ducati, + 9.377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12º Mir, Honda, + 11.990

13º Bastianini, Ducati, + 12.323

14º Nakagami, Honda, +14.537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16º Miller, KTM, + 17.640

17º Augusto Fernández, KTM, +21.307

18º Pol Espargaró, KTM, +21.435

- Viñales, Aprilia, 3 vueltas abajo

- Alex Márquez, Ducati, 14 vueltas detrás

- Oliveira, Aprilia, 20 vueltas detrás



*= 1 puesto atrás ("límites de pista" en la última vuelta)

**= 3 segundos de penalización (2ª infracción de presión de neumáticos de la temporada)

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41.593 min

2º Binder, KTM, + 0.933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1.841

4º Marc Márquez, Honda, + 3.503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7º Bagnaia, Ducati, + 4.121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9. Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, +10.356

13º Bastianini, Ducati, +12.312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, +15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22.675

19º Nakagami, Honda, + 37.854

FUERA: Di Giannantonio (embrague), Augusto Fernández (caída)

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 33 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 389 puntos. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández (caída). Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 589 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 570 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.