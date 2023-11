Fabio Di Giannantonio : "Le MotoGP reste une priorité

Fabio Di Giannantonio avait quitté Buriram avec l'espoir d'annoncer de bonnes nouvelles sur son avenir deux semaines plus tard à Sepang. Mais jeudi, à la veille du GP de Malaisie, il n'y avait toujours pas de percée à annoncer : "Il n'y a pas de nouvelles, nous y travaillons, mais pour l'instant la situation est la même que lors du week-end de course précédent".

Diggia" lui-même ne sait-il pas non plus ce qu'il fera l'année prochaine ? "Non", a assuré l'Italien, qui s'est malgré tout présenté de très bonne humeur.

Après sa troisième place au GP d'Australie, Di Giannantonio était considéré comme le candidat le plus prometteur pour succéder à Márquez au sein de l'équipe d'usine Repsol-Honda, mais on a appris que le HRC négociait également avec l'Espagnol Fermín Aldeguer, âgé de 18 ans seulement, qui a récemment remporté le GP Moto2 à Buriram.

Interrogé sur les alternatives à la catégorie MotoGP, Diggia a répondu en riant : "Ohvale peut-être... ou attaché de presse ? Non, avec mon équipe, nous travaillons sur le MotoGP. La priorité, comme je l'ai toujours dit, est de rester en MotoGP. Ce n'est que lorsqu'il sera établi à 100 % que je ne peux pas rester en MotoGP que nous travaillerons sur autre chose. Pour l'instant, l'objectif est d'être en MotoGP. C'est tout".

Les chances sont-elles meilleures ou moins bonnes que lors du GP de Thaïlande ? "Un juste milieu, nous y travaillons", n'a pas manqué de souligner le Romain de 25 ans. "C'est tout pour l'interview ? On se voit demain", a-t-il ajouté en riant.

Le tour de presse du pilote Gresini-Ducati ne s'est toutefois pas terminé aussi rapidement. Après tout, une autre bonne opportunité se présente sur le papier à Sepang. "Oui, absolument. J'étais également assez rapide lors du test du début d'année. C'est donc la première course où nous pouvons travailler avec des données utiles. Jusqu'à présent, nous avons toujours eu tendance à fermer les yeux sur les données de l'année précédente et à tout effacer. Je pense donc que nous avons ici une bonne opportunité de travailler avec les données déjà disponibles et peut-être de montrer une bonne performance".

"Je le veux aussi parce que je sais que j'ai maintenant un bon package et une super moto", a ajouté Diggia. "Nous travaillons si bien au sein de l'équipe, j'en profite à 100% et je donne le maximum pour quitter l'équipe et Ducati avec un bon sentiment".

Le fait que ses résultats lors des trois derniers week-ends de course de la saison n'auront probablement pas une grande influence sur son avenir n'a pas d'effet sur l'actuel douzième du championnat du monde, a-t-il déclaré. En effet, "je n'ai jamais vraiment été sous pression lorsque je suis sur la moto. Je ne pense qu'à moi et à tirer le meilleur parti de chaque séance et de chaque course. Bien sûr, l'objectif est toujours de gagner chaque course, mais ce n'est pas toujours possible. Je pense qu'aujourd'hui, en MotoGP, certaines choses se passent d'une manière étrange ou nouvelle. J'essaie simplement de faire de mon mieux et d'être positif en ce qui concerne l'avenir".

Résultat de la course MotoGP, Buriram (29.10.) :

1. Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40,045 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 tours de retard

- Alex Márquez, Ducati, 14 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 20 tours de retard



*= 1 place en arrière ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (2e infraction de la saison pour la pression des pneus)

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min.

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 33 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 389 points. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 589 points (champion du monde). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 570 points. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.