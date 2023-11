Fabio Di Giannantonio: la MotoGP resta una priorità

Fabio Di Giannantonio aveva lasciato Buriram con la speranza di poter annunciare buone notizie sul suo futuro due settimane dopo a Sepang. Il giovedì prima del GP della Malesia, però, non c'era ancora nulla da comunicare: "Non ci sono novità, ci stiamo lavorando, ma al momento la situazione è ancora la stessa dell'ultimo weekend di gara".

Lo stesso "Diggia" non sa cosa farà il prossimo anno? "No", ha assicurato l'italiano, che tuttavia era di buon umore.

Di Giannantonio era considerato il candidato più promettente per succedere a Márquez nel team Repsol Honda factory dopo il suo terzo posto al GP d'Australia, ma poi è trapelata la notizia che HRC stava trattando anche con il 18enne spagnolo Fermín Aldeguer, che ha recentemente vinto il GP della Moto2 a Buriram.

Alla domanda sulle alternative alla MotoGP, Diggia ha risposto con una risata: "Ohvale forse... O portavoce? No, stiamo lavorando sulla MotoGP con la mia squadra. La mia priorità, come ho sempre detto, è rimanere in MotoGP. Solo quando sarà chiaro al 100% che non posso rimanere in MotoGP, lavoreremo su qualcos'altro. Al momento l'obiettivo è rimanere in MotoGP. Questo è tutto".

Le possibilità sono migliori o peggiori rispetto al GP di Thailandia? "Una via di mezzo, ci stiamo lavorando", non si stanca di sottolineare il 25enne romano. "Quindi è tutto per l'intervista? Ci vediamo domani", ha aggiunto con una risata.

Tuttavia, il giro stampa del pilota Gresini Ducati non si è concluso così rapidamente. Dopo tutto, sulla carta c'è un'altra buona opportunità a Sepang. "Sì, assolutamente. Sono stato molto veloce anche nei test di inizio anno. Quindi questa è la prima gara in cui possiamo lavorare con dati utili. Finora abbiamo sempre chiuso gli occhi sui dati dell'anno precedente e cancellato tutto. Ecco perché penso che qui abbiamo una buona opportunità di lavorare con i dati che abbiamo già e magari di mostrare una buona prestazione".

"Voglio farlo anche perché so che ora ho un buon pacchetto e un'ottima moto", ha aggiunto Diggia. "Lavoriamo così bene in squadra, mi diverto al 100% e do il massimo per lasciare la squadra e la Ducati con un buon feeling".

Il fatto che i suoi risultati negli ultimi tre weekend di gara della stagione probabilmente non avranno più un impatto importante sul suo futuro non influisce sull'attuale dodicesimo pilota del campionato mondiale, ha detto. Perché: "Non sono mai stato sotto pressione quando sono in sella alla moto. Penso solo a me stesso e a ottenere il meglio da ogni sessione e da ogni gara. Naturalmente l'obiettivo è sempre quello di vincere ogni gara, ma non è sempre possibile. Penso che al giorno d'oggi nella MotoGP alcune cose stiano accadendo in modo strano o nuovo. Io cerco solo di fare del mio meglio e di essere positivo per il futuro".

