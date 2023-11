Fabio Di Giannantonio: MotoGP continua a ser uma prioridade

Fabio Di Giannantonio deixou Buriram com a esperança de poder anunciar boas notícias sobre o seu futuro duas semanas mais tarde, em Sepang. Na quinta-feira antes do GP da Malásia, no entanto, ainda não havia novidades: "Não há novidades, estamos a trabalhar nisso, mas neste momento a situação ainda é a mesma que no último fim de semana de corrida."

Será que o próprio "Diggia" não sabe o que vai fazer no próximo ano? "Não", garantiu o italiano, que estava, no entanto, bem-disposto.

Di Giannantonio foi considerado o candidato mais promissor para suceder a Márquez na equipa de fábrica da Repsol Honda depois do seu terceiro lugar no GP da Austrália, mas depois soube-se que a HRC também estava a negociar com o espanhol Fermín Aldeguer, de 18 anos, que recentemente venceu o GP de Moto2 em Buriram.

Quando questionado sobre alternativas à classe MotoGP, Diggia respondeu com uma risada: "Ohvale talvez... Ou assessor de imprensa? Não, estamos a trabalhar no MotoGP com a minha equipa. A minha prioridade, como sempre disse, é manter-me no MotoGP. Só quando for 100% claro que não posso continuar no MotoGP é que vamos trabalhar noutra coisa. O objetivo neste momento é estar no MotoGP. É só isso".

As hipóteses são melhores ou piores do que no GP da Tailândia? "Um meio termo, estamos a trabalhar nisso", não se cansa de sublinhar Roman, de 25 anos. "Então é tudo para a entrevista? Vejo-vos amanhã", acrescentou com uma gargalhada.

No entanto, a ronda de imprensa do piloto da Gresini Ducati não terminou tão depressa. Afinal, há outra boa oportunidade no papel em Sepang. "Sim, com certeza. Também fui muito rápido no teste do início do ano. Por isso, esta é a primeira corrida em que podemos trabalhar com dados úteis. Até agora, fechámos sempre os olhos aos dados do ano anterior e apagámos tudo. É por isso que penso que temos aqui uma boa oportunidade para trabalhar com os dados que já temos e talvez mostrar um bom desempenho."

"Também quero fazer isso porque sei que agora tenho um bom pacote e uma óptima moto", acrescentou Diggia. "Trabalhamos tão bem na equipa que eu gosto 100% e dou o máximo para deixar a equipa e a Ducati com uma boa sensação."

O facto de os seus resultados nos últimos três fins-de-semana de corrida da época provavelmente já não terem um grande impacto no seu futuro não afecta o atual décimo segundo classificado no campeonato do mundo, disse ele. Porque: "Nunca me senti realmente sob pressão quando estou na mota. Só penso em mim e em tirar o melhor partido de cada sessão e de cada corrida. Claro que o objetivo é sempre ganhar todas as corridas, mas isso nem sempre é possível. Penso que hoje em dia no MotoGP algumas coisas estão a acontecer de uma forma estranha ou nova. Só tento dar o meu melhor e ser positivo em relação ao futuro."

Resultado da corrida de MotoGP, Buriram (29/10):

1º Martin, Ducati, 26 rdn em 39:40.045 min

2º Bagnaia, Ducati, + 0,253 seg

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4,550

6º Marc Márquez, Honda, + 5,362

7º Marini, Ducati, + 6,778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10º Zarco, Ducati, + 9,377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12º Mir, Honda, + 11,990

13º Bastianini, Ducati, + 12,323

14º Nakagami, Honda, +14,537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16º Miller, KTM, + 17,640

17º Augusto Fernández, KTM, +21,307

18º Pol Espargaró, KTM, +21,435

- Viñales, Aprilia, 3 voltas abaixo

- Alex Márquez, Ducati, 14 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, menos 20 voltas



*= 1 lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= penalização de 3 segundos (2ª infração à pressão dos pneus da época)

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 rdn em 19:41.593 min

2º Binder, KTM, + 0,933 seg

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7,323

10º Miller, KTM, + 9,240

11º Quartararo, Yamaha, + 9,339

12º Mir, Honda, +10,356

13º Bastianini, Ducati, +12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17º Oliveira, Aprilia, + 17,753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 33 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 389 pontos. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 589 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 570 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.