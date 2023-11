Aleix Espargaró: "Aldeguer está preparado para MotoGP"

Aleix Espargaró pasó la semana libre de carreras entre Buriram y Sepang con su mujer Laura y sus gemelos de cinco años Max y Mia en la isla indonesia de Bali, al igual que otros compañeros de GP. La familia Espargaró también viajó con Jorge Martín y Fermín Aldeguer.

Como Aldeguer se ha convertido recientemente en un serio candidato a suceder a Márquez en el equipo oficial de Honda en MotoGP, el tema surgió naturalmente también en la rueda de prensa del piloto oficial de Aprilia el jueves antes del GP de Malasia.

¿Está preparado el español de 18 años para dar el salto a MotoGP? "En mi opinión, Fermín está preparado para MotoGP. Es muy rápido y me gusta mucho", dijo el piloto de 34 años, lleno de elogios para su compatriota. "Es un chico muy simpático y ha demostrado en las últimas carreras que es muy, muy rápido. Me recuerda un poco al estilo de Fabio sobre la moto y a su entrada en MotoGP", dijo Aleix, refiriéndose a Fabio Quartararo.

Al mismo tiempo, Espargaró también matizó: "Me lo preguntáis porque oís que Fermín podría ir a Honda. Así que la pregunta es diferente: ¿Está preparado para MotoGP, para cambiar a mi moto o a la de Pecco, o está preparado para ir a Honda? Son dos cosas diferentes. Sólo tiene 18 años, así que mentalmente no está preparado. Desde un punto de vista técnico, creo que puede ser rápido con una MotoGP. Pero cuando se trata de luchar con una moto que todavía no es competitiva, no sé si está mentalmente preparado".

Sobre los puntos fuertes del piloto de Boscoscuro y ganador de Moto2 en Buriram, el bicampeón de MotoGP de la presente temporada ha dicho: "Me gusta mucho el hecho de que siempre trabaja solo y no sigue a nadie más. Rara vez se ve eso en los pilotos jóvenes. Y aunque todavía puede desarrollarse mentalmente, ya es muy fuerte. Técnicamente es muy rápido, pero también es muy fuerte mentalmente. Porque no es fácil cuando sólo tu equipo tiene estas motos y todos los demás montan Kalex. Cuando vives momentos difíciles y no entiendes si eres tú o la moto, es difícil superar esas situaciones. Él lo consigue y en estos momentos también está consiguiendo marcar una gran diferencia con su compañero de equipo. Esto significa que también es fuerte mentalmente".

Espargaró y Aldeguer no hablaron específicamente de un posible cambio a la categoría reina. "No me pidió directamente mi opinión y estoy muy contento por ello", admitió Aleix. "Porque sería muy difícil darle una respuesta. Le diría: 'Sí, súbete al carro, es un equipo de trabajo'. Pero todos nuestros contratos expiran en 2024, él podría ser campeón del mundo para entonces y ascender... Pero, ¿quién nos dice que Honda no volverá a ganar dentro de uno o dos años? Eso se lo pone muy, muy difícil".

Si Aleix Espargaró estuviera en la posición de Aldeguer, ¿qué haría? "Aprovecharía la oportunidad", respondió el catalán sin dudarlo. Sin embargo, luego añadió con una sonrisa: "He cometido muchos errores en mi carrera, así que no sé si debería servir de ejemplo, sobre todo a la hora de cambiar de equipo... Hay que tener paciencia y sólo tengo 18 años". En Bali, pasó todo el día con Max y jugó con él. Lo curioso es que en realidad tiene una relación más estrecha con Max que conmigo: hay una diferencia de edad de 12 años entre ellos y de 18 conmigo."

"Así que si él no se sube al carro, vendrán dos o tres más", resume Aleix con vistas al prometedor futuro del Campeón de Europa de Moto2 2021 y actual sexto clasificado del Mundial de Moto2.