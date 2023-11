Aleix Espargaró : "Aldeguer est prêt pour le MotoGP".

Comme certains de ses collègues du GP, Aleix Espargaró a passé la semaine sans course entre Buriram et Sepang sur l'île de Bali, en Indonésie, avec sa femme Laura et ses jumeaux de cinq ans, Max et Mia. La famille Espargaró était également accompagnée de Jorge Martin et Fermín Aldeguer.

Aldeguer étant récemment devenu un candidat sérieux à la succession de Márquez dans l'équipe d'usine MotoGP de Honda, le sujet a naturellement été abordé lors du point presse du pilote d'usine Aprilia le jeudi précédant le GP de Malaisie.

L'Espagnol, âgé de 18 ans seulement, est-il prêt pour une ascension en MotoGP ? "De mon point de vue, Fermín est prêt pour le MotoGP. Il est très rapide et je l'aime beaucoup", a déclaré le pilote de 34 ans qui ne tarit pas d'éloges sur son compatriote. "C'est un gars très sympa et il a montré lors des dernières courses qu'il était très, très rapide. Il me rappelle un peu le style de Fabio sur la moto et son parcours en MotoGP", a déclaré Aleix en faisant référence à Fabio Quartararo.

Mais en même temps, Espargaró a nuancé : "Vous me posez la question parce qu'on entend dire que Fermín pourrait aller chez Honda. La question est donc différente : Est-il prêt pour le MotoGP, pour passer sur ma moto ou celle de Pecco - ou est-il prêt pour aller chez Honda. Ce sont deux choses différentes. Il n'a que 18 ans, il n'est donc pas prêt mentalement. D'un point de vue technique, je pense qu'il peut être rapide avec une moto MotoGP. Mais s'il s'agit de se battre avec une moto qui n'est pas encore compétitive, je ne sais pas s'il est prêt pour cela d'un point de vue mental".

Concernant les points forts du pilote de Boscoscuro et vainqueur du Moto2 à Buriram, le double vainqueur du MotoGP de cette saison a déclaré : "J'aime beaucoup le fait qu'il travaille toujours seul et ne suive personne. On voit rarement cela chez les jeunes pilotes. Et même s'il peut encore se développer mentalement, il est déjà très fort. Techniquement, il est très rapide, mais mentalement, il est aussi très fort. Car ce n'est pas facile quand seule ton équipe a ces motos et que tout le monde roule en Kalex. Quand tu vis des moments difficiles et que tu ne comprends pas si c'est toi ou la moto qui est en cause, il est difficile de surmonter ces situations. Il y parvient et, en ce moment, il parvient aussi à faire une grande différence avec son coéquipier. Cela signifie qu'il est aussi fort mentalement".

Concrètement, Espargaró et Aldeguer n'ont pas parlé d'un éventuel passage dans la catégorie reine. "Il ne m'a pas demandé directement mon avis et j'en suis très heureux", a avoué Aleix. "Car il serait très difficile de lui donner une réponse. Je lui dirais : 'Oui, monte dans le train, c'est une équipe d'usine'. Mais en 2024, tous nos contrats expirent, il pourrait être champion du monde à ce moment-là et monter en puissance... Mais qui peut dire que Honda ne gagnera pas à nouveau dans un an ou deux ? Cela rend les choses très, très difficiles pour lui".

Si Aleix Espargaró était à la place d'Aldeguer, que ferait-il ? "Je saisirais l'opportunité", a répondu le Catalan sans hésiter. Puis il a toutefois ajouté en souriant : "J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma carrière, je ne sais donc pas si l'on devrait me prendre comme exemple, surtout lorsqu'il s'agit de changer d'équipe... Il faut être patient et il n'a que 18 ans. À Bali, il a passé toute la journée à jouer avec Max. Le plus drôle, c'est qu'il a en fait un lien plus étroit avec Max qu'avec moi - douze ans les séparent, la différence d'âge avec moi est de dix-huit ans".

"Donc s'il ne prend pas le train en marche, il y en aura deux ou trois autres qui passeront", a résumé Aleix en évoquant l'avenir prometteur du champion d'Europe Moto2 de 2021, actuellement sixième du championnat du monde Moto2.