Aleix Espargaró: "Aldeguer è pronto per la MotoGP

Aleix Espargaró ha trascorso la settimana senza gare tra Buriram e Sepang con la moglie Laura e i gemelli Max e Mia, di cinque anni, sull'isola indonesiana di Bali per le vacanze, così come molti altri colleghi del GP. La famiglia Espargaró ha viaggiato anche con Jorge Martin e Fermín Aldeguer.

Poiché Aldeguer è diventato recentemente un serio candidato a succedere a Márquez nel team Honda della MotoGP, l'argomento è stato naturalmente affrontato anche nella conferenza stampa del pilota Aprilia il giovedì prima del GP della Malesia.

Il 18enne spagnolo è pronto per il passaggio alla MotoGP? "Secondo me Fermín è pronto per la MotoGP. È molto veloce e mi piace molto", ha detto il 34enne, pieno di elogi per il suo connazionale. "È un ragazzo molto simpatico e nelle ultime gare ha dimostrato di essere molto, molto veloce. Mi ricorda un po' lo stile di Fabio sulla moto e il suo modo di entrare in MotoGP", ha detto Aleix, riferendosi a Fabio Quartararo.

Allo stesso tempo, anche Espargaró si è qualificato: "Mi chiedete di questo perché avete sentito che Fermín potrebbe andare alla Honda. Quindi la domanda è diversa: È pronto per la MotoGP, per passare alla mia moto o a quella di Pecco, o è pronto per andare alla Honda. Sono due cose diverse. Ha solo 18 anni, quindi mentalmente non è pronto. Da un punto di vista tecnico, credo che possa essere veloce su una MotoGP. Ma quando si tratta di lottare con una moto non ancora competitiva, non so se sia pronto mentalmente".

Sui punti di forza del pilota Boscoscuro e vincitore della Moto2 a Buriram, il due volte vincitore della MotoGP nella stagione in corso ha detto: "Mi piace molto il fatto che lavora sempre da solo e non segue nessun altro. È una cosa che si vede raramente tra i giovani piloti. E anche se può ancora crescere mentalmente, è già molto forte. È tecnicamente molto veloce, ma è anche molto forte mentalmente. Perché non è facile quando solo la tua squadra ha queste moto e tutti gli altri guidano Kalex. Quando vivi momenti difficili e non capisci se sei tu o la moto, è difficile superare queste situazioni. Lui ci riesce e al momento riesce anche a fare la differenza con il suo compagno di squadra. Questo significa che è forte anche mentalmente".

Espargaró e Aldeguer non hanno parlato specificamente di un possibile passaggio alla classe regina. "Non mi ha chiesto direttamente la mia opinione e ne sono molto felice", ha ammesso Aleix. "Perché sarebbe stato molto difficile dargli una risposta. Gli direi: 'Sì, salta sul carro, è un team di lavoro'. Ma tutti i nostri contratti scadono nel 2024, lui potrebbe essere già campione del mondo e fare un salto di qualità... Ma chi ci dice che la Honda non vincerà di nuovo tra un anno o due? Questo rende le cose molto, molto difficili per lui".

Se Aleix Espargaró fosse al posto di Aldeguer, cosa farebbe? "Coglierei l'opportunità", ha risposto il catalano senza esitazione. Ma poi ha aggiunto con un sorriso: "Ho commesso molti errori nella mia carriera, quindi non so se dovrei essere preso come esempio, soprattutto quando si tratta di cambiare squadra... Bisogna essere pazienti e io ho solo 18 anni". A Bali ha trascorso l'intera giornata con Max e ha giocato con lui. La cosa buffa è che in realtà ha un rapporto più stretto con Max che con me: c'è un divario di 12 anni tra loro e di 18 anni con me".

"Quindi, se lui non salta sul carro, ne arriveranno altri due o tre", ha sintetizzato Aleix pensando al promettente futuro del Campione Europeo Moto2 2021 e attuale sesto pilota del Campionato del Mondo Moto2.