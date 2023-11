Aleix Espargaró: "Aldeguer está pronto para o MotoGP

Aleix Espargaró passou a semana livre de corridas entre Buriram e Sepang com a sua mulher Laura e os seus gémeos de cinco anos, Max e Mia, na ilha indonésia de Bali, tal como vários outros colegas do GP. A família Espargaró também viajou com Jorge Martin e Fermín Aldeguer.

Umavez que Aldeguer se tornou recentemente um sério candidato a suceder a Márquez na equipa de fábrica de MotoGP da Honda, o tema também surgiu naturalmente na conferência de imprensa do piloto da Aprilia na quinta-feira antes do GP da Malásia.

Estará o espanhol de 18 anos pronto para subir ao MotoGP? "Na minha opinião, o Fermín está pronto para o MotoGP. Ele é muito rápido e eu gosto muito dele", disse o piloto de 34 anos, cheio de elogios ao seu compatriota. "É um tipo muito simpático e mostrou nas últimas corridas que é muito, muito rápido. Ele lembra-me um pouco o estilo do Fabio na moto e a sua entrada no MotoGP," disse Aleix, referindo-se a Fabio Quartararo.

Ao mesmo tempo, Espargaró também se qualificou: "Estão a perguntar-me sobre isto porque ouvem dizer que o Fermín pode ir para a Honda. Portanto, a questão é diferente: Ele está pronto para o MotoGP, para mudar para a minha mota ou para a do Pecco - ou está pronto para ir para a Honda. São duas coisas diferentes. Ele só tem 18 anos, por isso mentalmente não está pronto. De um ponto de vista técnico, penso que ele pode ser rápido numa moto de MotoGP. Mas quando se trata de lutar com uma moto que ainda não é competitiva, não sei se ele está mentalmente preparado."

Sobre os pontos fortes do piloto da Boscoscuro e vencedor da Moto2 em Buriram, o bicampeão de MotoGP da atual temporada disse: "Gosto muito do facto de ele trabalhar sempre sozinho e não seguir mais ninguém. Raramente se vê isso nos jovens pilotos. E mesmo que ainda possa evoluir mentalmente, ele já é muito forte. Ele é tecnicamente muito rápido, mas também é muito forte mentalmente. Porque não é fácil quando só a nossa equipa tem estas motos e todos os outros andam de Kalex. Quando passamos por momentos difíceis e não percebemos se somos nós ou a mota, é difícil ultrapassar essas situações. Ele consegue e, neste momento, também está a conseguir fazer uma grande diferença para o seu companheiro de equipa. Isto significa que ele também é mentalmente forte".

Espargaró e Aldeguer não falaram especificamente sobre uma possível mudança para a categoria rainha. "Ele não me pediu diretamente a minha opinião e estou muito contente com isso", admitiu Aleix. "Porque seria muito difícil dar-lhe uma resposta. Eu diria: 'Sim, entra no comboio, é uma equipa de trabalho'. Mas todos os nossos contratos terminam em 2024, ele pode ser campeão do mundo nessa altura e subir... Mas quem pode dizer que a Honda não vai voltar a ganhar dentro de um ano ou dois? Isso torna as coisas muito, muito difíceis para ele".

Se Aleix Espargaró estivesse na posição de Aldeguer, o que é que ele faria? "Aproveitaria a oportunidade", respondeu o catalão sem hesitar. Já cometi muitos erros na minha carreira, por isso não sei se devo ser usado como exemplo, especialmente quando se trata de mudar de equipa... É preciso ter paciência e eu só tenho 18 anos. Em Bali, ele passou o dia inteiro com Max e brincou com ele. O engraçado é que, na verdade, ele tem uma relação mais próxima com Max do que comigo - há uma diferença de idade de 12 anos entre eles e uma diferença de 18 anos comigo".

"Por isso, se ele não entrar no comboio, vão aparecer mais dois ou três", resumiu Aleix, tendo em vista o futuro promissor do Campeão Europeu de Moto2 de 2021 e atual sexto classificado no Campeonato do Mundo de Moto2.