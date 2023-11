Sky PayTV : synergies avec les collègues d'Italie

Sky Deutschland possède les droits de télévision payante en direct pour l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, du moins pour les trois prochaines années. Il reste maintenant à trouver un partenaire allemand pour la télévision gratuite.

Sky Deutschland s'est donc assuré à long terme les droits de télévision en direct pour le MotoGP ainsi que pour le Moto3, le Moto2 et le MotoE pour la télévision payante en Allemagne. Cet accord s'étend sur une période de trois à cinq ans, soit les durées habituelles des contrats TV avec les détenteurs espagnols des droits commerciaux des GP. Les managers de Dorna parlent seulement d'un "contrat à long terme", ils ne veulent pas désigner plus précisément la durée du deal.

Mais l'ère de la télévision gratuite du MotoGP n'est pas terminée dans toute la région DACH (Allemagne, Autriche et CH). En effet, en Suisse, SRF possède les droits pour deux années supplémentaires. Et en Autriche, ServusTV a acheté les droits jusqu'à fin 2026.

Chez Dorna, on tient à préciser que le contrat avec Sky Sports ne concerne que la télévision payante en Allemagne. Il est exclusif pour le "Pay TV Eco System" et permet à Dorna de conclure des contrats supplémentaires avec des partenaires de télévision gratuite en Autriche, en Suisse et également en Allemagne.

En Allemagne, RTL a toutefois refusé jusqu'à présent en raison des coûts élevés liés aux droits de la "NFL US Football", qui sont loin de remplir les quotas attendus.

Ce n'est depuis longtemps un secret pour personne que le groupe RTL (avec ntv) et la chaîne premium Pro7/sat.1 s'intéressent depuis un certain temps à un lot de droits MotoGP.

Les responsables de Dorna Sports sont convaincus que Sky Sports offrira un programme convaincant aux téléspectateurs allemands. Sky Italia détient les droits en Italie depuis huit ans et a même été le sponsor principal de l'équipe VR46 de Rossi dans les catégories Moto3 et Moto2 pendant des années.

De tous les partenaires TV de Dorna, Sky Italie a le plus grand nombre de téléspectateurs. Sky est le leader du marché européen de la télévision payante et s'est fait un nom grâce à l'excellence et à la compétence de ses retransmissions télévisées.

"Sky Deutschland pourra profiter de nombreuses synergies avec les Italiens", sont convaincus les experts de Dorna.

En Allemagne, on cherche encore un partenaire de télévision gratuite de renom qui diffusera gratuitement les moments forts du week-end en différé le lundi suivant le Grand Prix - comme ITV en Grande-Bretagne. ITV retransmet également le Grand Prix britannique en direct et un ou deux autres événements GP par an également en direct.

Il est bien possible que le groupe RTL, par exemple, se décide encore à conclure un tel accord sur les droits.

On ne sait pas encore avec quelle équipe à l'antenne Sky Deutschland prendra le départ du championnat du monde de MotoGP.