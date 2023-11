Sky PayTV: sinergie con i colleghi italiani

Sky Deutschland detiene i diritti per le dirette televisive a pagamento in Germania, Austria e Svizzera per almeno i prossimi tre anni. Si sta ora cercando un partner tedesco per la televisione in chiaro.

Sky Deutschland si è quindi assicurata i diritti televisivi a lungo termine per la MotoGP, la Moto3, la Moto2 e la MotoE per il settore della pay-TV in Germania. L'accordo copre un periodo da tre a cinque anni, che è la durata abituale dei contratti televisivi con i detentori spagnoli dei diritti commerciali del GP. I dirigenti della Dorna parlano solo di un "contratto a lungo termine", la durata dell'accordo non è specificata.

Tuttavia, l'era della televisione gratuita del MotoGP non è finita in tutta la regione DACH (Germania, Austria e Svizzera). In Svizzera, SRF ha i diritti per altri due anni. In Austria, ServusTV ha acquistato i diritti fino alla fine del 2026.

Dorna ci tiene a sottolineare che il contratto con Sky Sports riguarda solo la pay TV in Germania. Si applica esclusivamente al "Pay TV Eco System" e consente a Dorna di stipulare ulteriori contratti con partner della televisione gratuita in Austria, Svizzera e Germania.

In Germania, tuttavia, RTL ha finora annullato il contratto a causa dell'elevato costo dei diritti di "NFL US Football", che sono ben lontani dal raggiungere gli ascolti previsti.

Da tempo non è un segreto che il gruppo RTL (con ntv) e il canale premium Pro7/sat.1 siano interessati a un pacchetto di diritti per la MotoGP.

I responsabili di Dorna Sports sono convinti che Sky Sports offrirà al pubblico televisivo tedesco un programma convincente. Sky Italia detiene i diritti in Italia da otto anni ed è stato anche lo sponsor principale del team VR46 di Rossi nelle classi Moto3 e Moto2 per molti anni.

Sky Italia ha il più alto numero di telespettatori di tutti i partner televisivi di Dorna. Sky è leader di mercato nel settore della pay-TV europea e si è fatta un nome grazie alle sue eccellenti e competenti trasmissioni televisive.

"Sky Deutschland sarà in grado di sfruttare molte sinergie con gli italiani", sono convinti gli esperti di Dorna.

In Germania si sta ancora cercando un partner televisivo noto e gratuito che trasmetta gratuitamente gli highlights del fine settimana il lunedì successivo al Gran Premio, come ITV in Gran Bretagna. ITV trasmette anche il Gran Premio di Gran Bretagna in diretta e uno o due altri eventi GP in diretta ogni anno.

È molto probabile che il gruppo RTL, ad esempio, decida di optare per un simile pacchetto di diritti.

Resta da vedere quale squadra Sky Deutschland entrerà nel Campionato del Mondo di MotoGP.