Sky PayTV: Sinergias com colegas de Itália

A Sky Deutschland garantiu assim os direitos televisivos a longo prazo do MotoGP, bem como do Moto3, Moto2 e MotoE em direto para o sector da televisão por assinatura na Alemanha. Este acordo abrange um período de três a cinco anos, que é o período habitual dos contratos televisivos com os detentores espanhóis dos direitos comerciais do GP. Os responsáveis da Dorna apenas falam de um "contrato a longo prazo", a duração do acordo não é especificada.

No entanto, a era da televisão gratuita do MotoGP ainda não terminou em toda a região DACH (Alemanha, Áustria e Suíça). Na Suíça, a SRF tem os direitos por mais dois anos. E na Áustria, a ServusTV comprou os direitos até ao final de 2026.

A Dorna faz questão de sublinhar que o contrato com a Sky Sports apenas diz respeito à televisão por assinatura na Alemanha. Aplica-se exclusivamente ao "Pay TV Eco System" e permite à Dorna celebrar contratos adicionais com parceiros de televisão gratuita na Áustria, Suíça e Alemanha.

Na Alemanha, contudo, a RTL rescindiu o contrato até à data devido ao elevado custo dos direitos de transmissão do "NFL US Football", que está longe de atingir as audiências esperadas.

Há muito tempo que não é segredo que o RTL Group (com a ntv) e o canal premium Pro7/sat.1 estão interessados num pacote de direitos de transmissão do MotoGP.

Os responsáveis da Dorna Sports estão convencidos de que a Sky Sports irá oferecer às audiências da televisão alemã um programa convincente. A Sky Itália detém os direitos de transmissão em Itália há oito anos e foi o principal patrocinador da equipa VR46 de Rossi nas classes Moto3 e Moto2 durante muitos anos.

A Sky Itália tem o maior número de telespectadores de todos os parceiros da Dorna TV. A Sky é líder de mercado no sector da televisão por subscrição na Europa e tornou-se conhecida graças às suas excelentes e competentes transmissões televisivas.

"A Sky Deutschland poderá utilizar muitas sinergias com os italianos", afirmam os peritos da Dorna.

Na Alemanha, ainda se está à procura de um parceiro de televisão gratuito bem conhecido, que mostre os melhores momentos do fim de semana gratuitamente na segunda-feira após o Grande Prémio - como a ITV na Grã-Bretanha. A ITV também transmite em direto o Grande Prémio da Grã-Bretanha e um ou dois outros eventos de GP todos os anos.

É bem possível que o RTL Group, por exemplo, decida a favor de um tal pacote de direitos.

Resta saber qual a equipa da Sky Deutschland que entrará no Campeonato do Mundo de MotoGP.